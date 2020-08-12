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Казахстану не нужен неизбираемый народом сенат - ученый

Просмотров:939 Опубликовано: Сегодня, 20:55
Казахстану не нужен неизбираемый народом сенат - ученый
Фото из открытых источников
Казахстану не нужен неизбираемый народом сенат, заявил кандидат филологических наук Нуртаза Кадирниязов.

«Согласно мировому закону государственного устройства стран, вторую верхнюю палату как Сенат, имеют конфедеративные или федеративные страны, такие как США (50 штатов), Германия (федеральные земли), Франция (пять заморских регионов), Англия (соединенное королевство), Россия (22 республики), даже Узбекистан вынужден содержать Сенат из-за Республики Каракалпакстан.

Казахстану, как чисто унитарному государству, нет никакой необходимости содержать невыгодный, народом напрямую неизбираемый сенат. Во время экономического кризиса в Казахстане и пандемии китайского вируса, выделять 254 миллиона тенге на переизбрание 17 сенаторов (Т14,9 млн на каждого) – является невосполнимым расточительством власть имущего. Вполне резонно было бы направить эти денежные средства на строительство больниц и школ, которых катастрофически не хватает в нашей стране. Здесь возникает вполне резонный вопрос: «Нужен ли вообще унитарному государству Казахстан такой дорогостоящий сенат?».

Народу Казахстана - многодетным матерям, 500 тыс. безработным, 2,5 млн самозанятым (фактически безработным), рабочим, жителям аула, учителям, медикам, воспитателям детских садиков – с низкой заработной платой - сенат абсолютно не нужен!

Сенат не нужен, так как он не подотчетен народу, народом не избирается и абсолютно ими его деятельность не контролируется! Сенат, как законодательный орган, имеет полное право инициировать конституционный Закон о переходе Республики Казахстан к однопалатному парламенту, который полностью будет избираться мажоритарной избирательной системой. Так почему бы этими полномочиями не воспользоваться сейчас!

Дорогие сенаторы РК – вы все прекрасно видите экономический кризис в нашей стране, сокращение доходной части бюджета от продажи сырья, тяжелое положение социально уязвимых слоев населения, ситуацию с пандемией китайского короновируса.

Уважаемые сенаторы, я знаю, что вы все очень порядочные, любящие свою страну (и народ), в жизни состоявшиеся патриоты РК. Я понимаю, что вам очень сложно покидать такое место и положение. Однако в такой сложной ситуации для страны – Вы должны принять, выгодное для народа решение – решение о самороспуске! Я думаю (уверен), что народ примет это ваше решение с огромной благодарностью и ликованием, так как они ждут от вас перемен!

Самороспуск сенаторов поможет самим власть имущим сэкономить бюджетные средства и перенаправить их на решения социальных вопросов, таких как – строительство жилья, школ, детских садиков и, главное на данный момент, на строительство капитальных многопрофильных больниц, которых сейчас катастрофически не хватает.

Действительно, сейчас в стране складывается такая ситуация, когда «Верхи не могут, низы не хотят». Однако нам – казахстанцам не нужны «великие потрясения, нам нужен великий Казахстан». Мы хотим перемен с верху, пока не полностью исчерпано народное доверие к власть имущим! Закон гражданского общества гласит – надо требовать у власти, а не просить!

Господа сенаторы! Народн Казахстана, вот уже 25 лет, устал вас содержать и «таскать» на своей шее, просим вас самораспуститься!» - написал Кадирниязов на своей странице в Facebook в среду.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Казахстана представила предварительные итоги выборов в сенат.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 6 )

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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 22:49
Надеюсь, что по поводу "дорогих сенаторов" было саркастическое замечание? Особенно любящих народ Казахстана. Они нас боятся как огня, я это утверждаю.
 
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OlegVak (Посетители) Сегодня, 22:48
Действительно зачем сенат нужен? Какая от этих сенаторов польза? Имеют зарплату гораздо больше чем 42 500 тенге, везде VIP, а бывший председатель этой группы дорогостоящих бездельников имеет особняк в центре Лондона.
 
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 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 22:28
Чем меньше чиновников тем лучше....
 
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 х-фактор (Посетители) Сегодня, 22:26
А зачем эти дармоеды и бездельники нам нужны мы их даже в лицо то не знаем сами себя между собой избирают, а вот толку от них полный ноль -0.Этот сенат одно название заседают, заседают только штаны протирают, а результатов 0,000.
 
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 alixah (Посетители) Сегодня, 22:21
Все в точку сказал ,молодец.
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 21:13
Да и президент ненужен. Нужен парламент избираемый народом.
 
 

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