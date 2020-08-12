Названы необратимые последствия у переболевших коронавирусом

Нейробиолог из Мичиганского университета Натали Тронсон (Natalie Tronson) назвала необратимые последствия для здоровья пациентов, которые переболели коронавирусом. Ее исследование опубликовано в журнале MedicalXpress, передает Lenta.ru.
Специалист заявила, что воздействие SARS-CoV-2 на мозг в некоторых случаях является одним из наиболее серьезных последствий болезни. Так, длительные последствия для мозга, вызванные заболеванием, включают миалгический энцефаломиелит (или синдром хронической усталости) и синдром Гийена-Барре. Он представляет собой быстро прогрессирующее аутоиммунное поражение периферической нервной системы.
Как пояснила Тронсон, последствия вызваны как прямым вирусным инфицированием тканей мозга, так и влиянием вируса через заражение эпителиальных клеток, иммунную систему. Это способствует стойким неврологическим изменениям после излечения от COVID-19.
Врач также пояснила, что многие симптомы коронавируса на самом деле связаны с защитными реакциями иммунной системы. Например, насморк является не прямым действием коронавируса, а результатом реакции на него иммунной системы. Недомогание, усталость, лихорадка случаются из-за активации специализированных иммунных клеток в головном мозге.
Ранее ученые Каролинского института в Швеции обнаружили несколько типов клеток, которые играют ключевую роль в иммунном ответе на коронавирус SARS-CoV-2 и способствуют гипервоспалению, наблюдаемому в смертельно опасных случаях заболевания. Оказалось, что белые кровяные тельца, называемые эозинофилами, играют важную роль в развитии осложнений.
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