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Порошенко призвал Лукашенко провести ещё одни выборы, а ЕС – следить за Россией

Просмотров:402 Опубликовано: Сегодня, 08:36
Порошенко призвал Лукашенко провести ещё одни выборы, а ЕС – следить за Россией
Источник: Порошенко в видеообращении
Пятый президент Петр Порошенко отреагировал на протесты в Беларуси, которые продолжаются уже четвертый день.

Прямая речь Порошенко: "Белорусы - традиционные друзья и партнеры украинского народа, искренние, дружелюбные и добропорядочные братья по крови и духу. Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины.

Поэтому я не могу молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности. Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства. Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире ".

Детали: Он считает, что белорусским властям необходимо:

немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию;
освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов;
обеспечить инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом. Уважать право на свободу СМИ и мысли, как и беспрепятственного доступа к всемирной сети Интернет;
объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси с широким привлечением БДИПЧ / ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур, точно способствовать доверию избирательному процессу;
Дословно: "И в который раз призываю международное сообщество: смотрите за действиями российского агрессора, только ждет удобного момента для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью. Говорю об этом, ведь точно знаю, что длительное время внимание агрессора на себе замыкала Украина. Сегодня Европа должна думать и действовать стратегически.

Мы не имеем права потерять Беларусь. Никому, ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу, и тем более Украине, не нужна Беларусь как западная провинция Российской неоимперии. Мы не должны дать ни малейшего шанса мародерству Кремля".

Напомним: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.


Источник: pravda.com
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Комментарии ( 3 )

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  • tolk
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 09:26
,,процветающая и независимая Беларусь" кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку
 
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  • tarnavsk70
  • Андpей
  • DAD
  • tolk
  • ЁмоЁ
 babe (Посетители) Сегодня, 09:15
Пусть в своём дерьме разберётся сначала. Советчик нашёлся
 
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 Андpей (Посетители) Сегодня, 08:54
Он что вообще курил
 
 

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