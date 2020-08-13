Три главные угрозы миру в условиях пандемии назвал генсек ООН

Три главные угрозы миру в условиях пандемии назвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.



«Пандемия ведет к снижению доверия людей к общественным институтам, углублению экономического неравенства и злоупотреблению властью. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета безопасности ООН по видеосвязи», - говорится в сообщении.



По словам главы ООН, для того, чтобы справиться с кризисом здравоохранения и гуманитарными вызовами, нужен всесторонний подход, учитывающий все возможные угрозы.



«Оглядывая горизонт, я вижу три главные угрозы», - отметил он.



Во-первых, по мнению Гутерриша, речь идет об «эрозии общественного доверия».



«Пандемия может подорвать доверие к правительствам и общественным институтам», - констатировал он.



«Во-вторых, это дестабилизация глобального экономического порядка. Я особенно обеспокоен углублением социально-экономического неравенства из-за беспрецедентного мирового экономического кризиса», - продолжил глава ООН.



В-третьих, генсек выступил против использования пандемии в целях злоупотребления властью.



«За последнее время в ряде стран прошли мирные протесты, но в некоторых из них пандемия использовалась как предлог для их жесткого подавления и репрессий», - указал Гутерриш.

