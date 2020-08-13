«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 13 Августа
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.9 KZT
  • €1 = 492.88 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Три главные угрозы миру в условиях пандемии назвал генсек ООН

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 09:08
Три главные угрозы миру в условиях пандемии назвал генсек ООН
Источник фото: © EPA-EFE/Salvatore Di Nolfi
Три главные угрозы миру в условиях пандемии назвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

«Пандемия ведет к снижению доверия людей к общественным институтам, углублению экономического неравенства и злоупотреблению властью. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета безопасности ООН по видеосвязи», - говорится в сообщении.

По словам главы ООН, для того, чтобы справиться с кризисом здравоохранения и гуманитарными вызовами, нужен всесторонний подход, учитывающий все возможные угрозы.

«Оглядывая горизонт, я вижу три главные угрозы», - отметил он.

Во-первых, по мнению Гутерриша, речь идет об «эрозии общественного доверия».

«Пандемия может подорвать доверие к правительствам и общественным институтам», - констатировал он.

«Во-вторых, это дестабилизация глобального экономического порядка. Я особенно обеспокоен углублением социально-экономического неравенства из-за беспрецедентного мирового экономического кризиса», - продолжил глава ООН.

В-третьих, генсек выступил против использования пандемии в целях злоупотребления властью.

«За последнее время в ряде стран прошли мирные протесты, но в некоторых из них пандемия использовалась как предлог для их жесткого подавления и репрессий», - указал Гутерриш.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика