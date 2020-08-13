«Опять распыляют»: Воздушное патрулирование озадачило казахстанцев

Жители мегаполиса сняли на видео, как вертолет пролетает над городом. Некоторые посчитали, что так распыляют вирус. Однако в полиции города заверили, что правоохранители просто возобновили воздушное патрулирование, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.Видео опубликовано в паблике kris_p_almaty в Instagram.Подписчики паблика разделились во мнении: некоторые считают, что таким образом распыляют вирус, другие же не придерживаются такой идеи.«Каждый день пролетает выше верхней трассы и потом летит в сторону Райымбека и дальше», «Распыленцы, видимо, статистику нужно наращивать», «Опять распыляют», «Ждать массового заболевания короны?» — пишут они.В полиции мегаполиса сообщили, что цель такого патрулирования — проведение общего анализа и мониторинга дорожной обстановки города, выявление наиболее загруженных перекрестков для организации ручного регулирования, обследование основных магистралей мегаполиса, изучение и устранение причин, а также условий заторных явлений.«За последние годы в городе Алматы значительно увеличилась плотность транспортных потоков на улицах и магистралях, в связи с чем, полицией принимаются меры по совершенствованию организации дорожного движения. В целях выявления причин создания помех автомобильному движению, оперативному принятию решений по внесению изменений и коррективов по организации дорожного движения, решено возобновить практику вертолетного патрулирования над городом, что значительно улучшит состояние безопасности дорожного движения и благоприятно скажется на снижении уровня аварийности и травматизма на дорогах крупного мегаполиса», — пояснил начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.В полиции также добавили, что воздушный облет проводится на базе вертолета ДЧС со вчерашнего дня.В патрулировании с воздуха задействованы руководители административной полиции и местной полицейской службы, которыми с высоты птичьего полета мониторится дорожная обстановка и в режиме онлайн патрульным экипажам предоставляется актуальная информация об участках, где затруднено движение транспортных средств.