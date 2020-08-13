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«Опять распыляют»: Воздушное патрулирование озадачило казахстанцев

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 10:20
«Опять распыляют»: Воздушное патрулирование озадачило казахстанцев
Кадр видео
Жители мегаполиса сняли на видео, как вертолет пролетает над городом. Некоторые посчитали, что так распыляют вирус. Однако в полиции города заверили, что правоохранители просто возобновили воздушное патрулирование, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Видео опубликовано в паблике kris_p_almaty в Instagram.

Подписчики паблика разделились во мнении: некоторые считают, что таким образом распыляют вирус, другие же не придерживаются такой идеи.

«Каждый день пролетает выше верхней трассы и потом летит в сторону Райымбека и дальше», «Распыленцы, видимо, статистику нужно наращивать», «Опять распыляют», «Ждать массового заболевания короны?» — пишут они.

В полиции мегаполиса сообщили, что цель такого патрулирования — проведение общего анализа и мониторинга дорожной обстановки города, выявление наиболее загруженных перекрестков для организации ручного регулирования, обследование основных магистралей мегаполиса, изучение и устранение причин, а также условий заторных явлений.

«За последние годы в городе Алматы значительно увеличилась плотность транспортных потоков на улицах и магистралях, в связи с чем, полицией принимаются меры по совершенствованию организации дорожного движения. В целях выявления причин создания помех автомобильному движению, оперативному принятию решений по внесению изменений и коррективов по организации дорожного движения, решено возобновить практику вертолетного патрулирования над городом, что значительно улучшит состояние безопасности дорожного движения и благоприятно скажется на снижении уровня аварийности и травматизма на дорогах крупного мегаполиса», — пояснил начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

В полиции также добавили, что воздушный облет проводится на базе вертолета ДЧС со вчерашнего дня.

В патрулировании с воздуха задействованы руководители административной полиции и местной полицейской службы, которыми с высоты птичьего полета мониторится дорожная обстановка и в режиме онлайн патрульным экипажам предоставляется актуальная информация об участках, где затруднено движение транспортных средств.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Саша саша (Посетители) Сегодня, 10:32
Мегаполиса - а что сразу не написали что над Алматой?
 
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  • FL
 Santa (Посетители) Сегодня, 10:32
Вот вам и эффективное использование бюджетных средств, в эпоху дронов вести наблюдение с вертолёта. Да за один вылет вертолёта можно уже приобрести пару дронов!
 
 

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