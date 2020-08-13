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Экологическая катастрофа может произойти в горах Алматы - учёные

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 11:47
Экологическая катастрофа может произойти в горах Алматы - учёные
Фото Tengrinews.kz
В окрестностях Алматы уже в ближайшие годы может произойти настоящая экологическая катастрофа: на вершинах гор стремительно тают ледники. За 70 лет они уменьшились в два раза, и скорость таяния постоянно растет. Если ситуация не изменится, то окончательно исчезнуть ледяные глыбы могут уже к концу этого века. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказали ученые "Института географии и водной безопасности".

Исследователи живут в горах, чтобы следить за состоянием ледников всей Центральной Азии. Наблюдения проводятся с 1938 года. Для этого на северном Тянь-Шане установлены три научно-исследовательские станции. Они измеряют температуру грунта на глубине в 32 скважинах и замеряют площади и массы ледников.

Особое внимание специалистов приковано к центральному Туюксу.

"Максимальные потери массы за 58-летний период у нижнего конца языка ледника превысили 70 метров водного эквивалента. С 1958 по 1998 годы потеряно от 40 до 50 метров массы. Еще 20-29 метров исчезло с 1998 по 2016 годы.

Максимальный темп потерь массы на тех же участках ледника составил 1-1,4 метра в год с 1958-го по 1998-й. Далее цифра растет: с 1998 по 2016 годы терялось до 1,9 метра", - рассказали в АО "Институт географии и водной безопасности".

На следующей схеме видно, как сильно изменился ледник.

Экологическая катастрофа может произойти в горах Алматы - учёные


Контуры ледника Центральный Туюксу по состоянию на 1958, 1998 и 2016 годы. В качестве фона использовано изображение снимка плеяды.

Рядом с Алматы есть целая группа глетчеров Туюксу. На основе совместных исследований с учеными Университета Рединга (Великобритания) удалось выяснить, что 9 ледников Туйыксу за период с 1955 по 2017 годы сократились с 9,8 до 4,4 километра в квадрате, то есть более чем в два раза.

Экологическая катастрофа может произойти в горах Алматы - учёные


Изменение высоты поверхности группы Туюксу за период с 1958 по 2016 годы (м). ELA - линия нулевого баланса массы.

"Причина столь стремительной деградации ледников в последние полвека - глобальное потепление и связанные с ним межгодовые колебания сумм годовых и сезонных осадков. Прямое влияние человека на таяние пока неощутимо: ледники здесь, к счастью, еще не вовлечены в сферу коммерческих интересов.

Однако тревогу вызывает увеличение загрязнения природных систем высокогорий, в том числе компонентами смога, формируемого над Алматы, особенно плотного в зимний период. По оценке ученых АО "Институт географии и водной безопасности", качество снеговых и ледниковых вод за период с середины 1970-х существенно ухудшилось", - сообщили ученые.

Исследователи отмечают, что при сохранении современных темпов деградации ледников в регионе подавляющая их часть может исчезнуть уже к концу этого столетия.

Эта проблема волнует не только экологов, но и политиков. Ведь в Казахстане и сопредельных странах Центральной Азии сток с ледников формирует до 25 процентов суммарного речного стока на выходе с гор и до половины суммарного стока за вегетационный период.

"Особую тревогу вызывает сокращение ледникового стока. В условиях Балхаш-Алакольского бассейна, например, доля ледниковых вод в стоке рек за вегетационный период сократилась с 40-50 процентов в начале 1970-х до 30-35 процентов в 2012-2015 годы. В будущем это приведет к обострению проблем водной и продовольственной безопасности, а также к социально-экономическим проблемам в регионе в целом", - говорят ученые.

Чтобы решить эту проблему, необходимо объединить усилия на региональном и глобальном уровне, говорят в институте. В мае в Алматы открыли Центрально-Азиатский региональный гляциологический центр под эгидой ЮНЕСКО.

"На стартовом этапе центр объединяет усилия специалистов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и России. Это хорошая основа для поиска новых решений методического характера по проблеме водной безопасности. Центр призван объединить и координировать усилия ученых стран Центральной Азии по изучению климатически обусловленных изменений снежности, оледенения, вечной мерзлоты в горах и процессов стока талых вод", - говорят в институте.

Материал подготовлен при поддержке Министерства образования и науки Казахстана.


Источник: tengrinews.kz
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