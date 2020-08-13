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КТЖ назначил главой «Пассажирских перевозок» гражданина Германии

Просмотров:630 Опубликовано: Сегодня, 12:11
КТЖ назначил главой «Пассажирских перевозок» гражданина Германии
Источник фото: Пресс-служба КТЖ.
АО «НК «Қазақстантеміржолы» (КТЖ) назначило главой АО «Пассажирские перевозки» гражданина Германии, передает корреспондент агентства.

«Решением совета директоров АО «НК «Қазақстантеміржолы» и по согласованию с правлением фонда АО «ФНБ «Самрук-Қазына» новым генеральным директором АО «Пассажирские перевозки» назначен немецкий специалист Питер Штурм (Peter Sturm), возглавлявший дирекцию Азиатско-Тихоокеанского региона в DB Engineering&Consulting», - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как заверили в КТЖ, «Штурм имеет солидный стаж работы в области железнодорожного транспорта и международных перевозок, на протяжении 25 лет занимал различные управленческие должности в международных компаниях».

«На своих предыдущих должностях он возглавлял подразделения, отвечающие за внедрение инноваций и изменений в области закупок и обслуживания подвижного состава, внедрения информационных технологий, эксплуатации железных дорог и другие», - уточнили в КТЖ.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 7 )

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бобер (Посетители) Сегодня, 14:42
Ну да, если у своих мозгов не хватает все наладить...

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 14:42
Не понял народ чему удивляетесь?
В Самрук Казына и Эйр Астана у нас сидят одни иностранцы в основном Британцы,да что там говорить в Барыс Хоккейная команда Канадцы и Шведы,продолжать?
 
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х-фактор (Посетители) Сегодня, 14:12
Но уже не плохо, хоть пусть наши бездари горе руководители поучаться, как надо работать, а не воровать и понтоваться. А то понтов до фига, а толку мало.
 
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Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 14:00
Может будкт порядок надеемся)
 
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  • Ну Ну
 180676 (Посетители) Сегодня, 13:54
Пусть теперь Германские вогоны поставляет было отлично
 
-1
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OlegVak (Посетители) Сегодня, 13:06
Докатились, достойных граждан Казахстана нет.
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:00
млин ну надеюсь он хоть нормализует все ЖД инфраструктуру страны! а то наши умеют, что убивать промышленность!!
 
 

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