КТЖ назначил главой «Пассажирских перевозок» гражданина Германии

АО «НК «Қазақстантеміржолы» (КТЖ) назначило главой АО «Пассажирские перевозки» гражданина Германии, передает корреспондент агентства.



«Решением совета директоров АО «НК «Қазақстантеміржолы» и по согласованию с правлением фонда АО «ФНБ «Самрук-Қазына» новым генеральным директором АО «Пассажирские перевозки» назначен немецкий специалист Питер Штурм (Peter Sturm), возглавлявший дирекцию Азиатско-Тихоокеанского региона в DB Engineering&Consulting», - говорится в распространенном в четверг сообщении.



Как заверили в КТЖ, «Штурм имеет солидный стаж работы в области железнодорожного транспорта и международных перевозок, на протяжении 25 лет занимал различные управленческие должности в международных компаниях».



«На своих предыдущих должностях он возглавлял подразделения, отвечающие за внедрение инноваций и изменений в области закупок и обслуживания подвижного состава, внедрения информационных технологий, эксплуатации железных дорог и другие», - уточнили в КТЖ.

