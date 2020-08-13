Выпускники медвузов прячутся и не хотят работать врачами

В Западно-Казахстанской области – острая нехватка врачей. Однако выпускники медицинских вузов, которых обучали за счет областного бюджета, не торопятся приступать к своим обязанностям.
Они прячутся от работодателей, придумывают кучу отговорок. Их упрашивают, но результата пока нет.
Нехватка медицинского персонала в инфекционных и провизорных стационарах – главная проблема на сегодняшний день. Дефицит медсестер и санитарок властям удается решать за счет местных колледжей, а вот с врачами различных профилей – большая проблема. Руководство региона возлагало большие надежды на выпускников медицинских вузов страны, в первую очередь на молодых специалистов, которых обучали за счет местного бюджета. Но долгая учеба позади, дипломы выписаны, а специалистов всё нет. Как выяснилось, они даже не торопятся забирать свои дипломы из ректоратов, придумывая множество причин.
На телефонные звонки выпускники стараются не отвечать, а если все-таки потенциальным работодателям удается до них дозвониться, они в ужасе бросают трубку, даже не дослушав предложения.
Сегодня по области в медицинских учреждениях работают 1 620 врачей. Дефицит узких специалистов – это головная боль руководства облздрава во все времена. Но сейчас они нужны как никогда. А вчерашние студенты, отучившись за деньги налогоплательщиков, не торопятся выполнять клятву Гиппократа.
– Почему выпускников до сих пор нет на местах? Они уже дипломированные специалисты. Где они у вас ходят? Что это за врачи? Или они еще не осознали, какую профессию выбрали? 9 студентов обучались за счет бюджета ЗКО, где они сейчас, почему будут только в августе? – выразил недовольство на заседании оперативного штаба аким области Гали ИСКАЛИЕВ.
По закону, выпускники вузов после получения дипломов имеют право отдохнуть и трудоустроиться к 1 сентября. Пользуясь этим своим правом, они и не спешат бросаться в омут трудовой жизни.
– У нас, конечно, есть списки выпускников, по которым мы их обзваниваем. Но, к сожалению, многие из них не отвечают на телефонные звонки. Другие пользуются отговоркой, что еще не забрали дипломы. Но всё же мы будем общаться с каждым выпускником, предлагать работать в нашей области, уговаривать, – отметил руководитель областного управления здравоохранения Болатбек КАЮПОВ.
Как выяснилось, в больницах не хватает медсестер, хотя все медучреждения рапортуют о том, что у них нет проблем с этим контингентом медперсонала.
– У нас медсестер не хватает из-за того, что больницы не могут взять людей в штат. Платить им заработную плату нечем, денег нет. А вот потребность есть, и она большая. Нужно решать вопрос с зарплатой.
Проблемы больниц не должны быть проблемами больных, – отметил глава региона.
Ситуация с ПЦР-тестированием тоже непростая. Людям приходится по 5–6 дней ждать результатов, хотя они должны быть готовы в течение суток.
– У нас, оказывается, врачи до пациентов не доводят эти результаты. Здоровые люди, которых нужно выписывать, просто так лежат в стационарах. Что это, почему так происходит? – задался вопросом аким Искалиев.
Похоже, нерасторопность новоиспеченных врачей основывается просто на нежелании подвергать себя опасности в период пандемии.
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