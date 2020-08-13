«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 13 Августа
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.9 KZT
  • €1 = 492.88 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Выпускники медвузов прячутся и не хотят работать врачами

Просмотров:494 Опубликовано: Сегодня, 13:03
Выпускники медвузов прячутся и не хотят работать врачами
Фото caravan.kz
В Западно-Казахстанской области – острая нехватка врачей. Однако выпускники медицинских вузов, которых обучали за счет областного бюджета, не торопятся приступать к своим обязанностям.

Они прячутся от работодателей, придумывают кучу отговорок. Их упрашивают, но результата пока нет.

Нехватка медицинского персонала в инфекционных и провизорных стационарах – главная проблема на сегодняшний день. Дефицит медсестер и санитарок властям удается решать за счет местных колледжей, а вот с врачами различных профилей – большая проблема. Руководство региона возлагало большие надежды на выпускников медицинских вузов страны, в первую очередь на молодых специалистов, которых обучали за счет местного бюджета. Но долгая учеба позади, дипломы выписаны, а специалистов всё нет. Как выяснилось, они даже не торопятся забирать свои дипломы из ректоратов, придумывая множество причин.

На телефонные звонки выпускники стараются не отвечать, а если все-таки потенциальным работодателям удается до них дозвониться, они в ужасе бросают трубку, даже не дослушав предложения.

Сегодня по области в медицинских учреждениях работают 1 620 врачей. Дефицит узких специалистов – это головная боль руководства облздрава во все времена. Но сейчас они нужны как никогда. А вчерашние студенты, отучившись за деньги налогоплательщиков, не торопятся выполнять клятву Гиппократа.

– Почему выпускников до сих пор нет на местах? Они уже дипломированные специалисты. Где они у вас ходят? Что это за врачи? Или они еще не осознали, какую профессию выбрали? 9 студентов обучались за счет бюджета ЗКО, где они сейчас, почему будут только в августе? – выразил недовольство на заседании оперативного штаба аким области Гали ИСКАЛИЕВ.

По закону, выпускники вузов после получения дипломов имеют право отдохнуть и трудоустроиться к 1 сентября. Пользуясь этим своим правом, они и не спешат бросаться в омут трудовой жизни.

– У нас, конечно, есть списки выпускников, по которым мы их обзваниваем. Но, к сожалению, многие из них не отвечают на телефонные звонки. Другие пользуются отговоркой, что еще не забрали дипломы. Но всё же мы будем общаться с каждым выпускником, предлагать работать в нашей области, уговаривать, – отметил руководитель областного управления здравоохранения Болатбек КАЮПОВ.

Как выяснилось, в больницах не хватает медсестер, хотя все медучреждения рапортуют о том, что у них нет проблем с этим контингентом медперсонала.

– У нас медсестер не хватает из-за того, что больницы не могут взять людей в штат. Платить им заработную плату нечем, денег нет. А вот потребность есть, и она большая. Нужно решать вопрос с зарплатой.

Проблемы больниц не должны быть проблемами больных, – отметил глава региона.

Ситуация с ПЦР-тестированием тоже непростая. Людям приходится по 5–6 дней ждать результатов, хотя они должны быть готовы в течение суток.

– У нас, оказывается, врачи до пациентов не доводят эти результаты. Здоровые люди, которых нужно выписывать, просто так лежат в стационарах. Что это, почему так происходит? – задался вопросом аким Искалиев.

Похоже, нерасторопность новоиспеченных врачей основывается просто на нежелании подвергать себя опасности в период пандемии.


Источник: caravan.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
х-фактор (Посетители) Сегодня, 14:28
Ну и правильно делают, толку от этих молодых врачей. Которые сейчас выпускаются неучами, где всё поросло коммерцией купи-продай откуда там взяться грамотным специалистам. Лучше, что они могут это проехаться со своими понтами. Советские времена выпускались и готовились специалисты и то годами они потом отачивали своё мастерство, а сейчас с нашими ВУЗами одни проблемы нет нормальной подготовки кадров. Наши ВУЗы даже в двадцатку лучших ВУЗОВ мира не входят, а чём тут вообще можно говорить...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Аzamat (Посетители) Сегодня, 13:32
Исключать и брать тех, кто хочет.

А то вырастут и станут врачами, как в Актау. Никакими то есть.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика