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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Звезда Comedy Club хочет быть мэром Киева

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 13:31
Звезда Comedy Club хочет быть мэром Киева
Фото : Партия Голос
Выборы главы Киева запланированы на 25 октября.

Известный юморист, резидент "Comedy Club Украина" Сергей Притула стал кандидатом на пост мэра Киева, передает zakon.kz.

Он баллотируется от партии "Голос", о своем намерении побороться за пост мэра Киева Сергей Притула официально сообщил 11 августа. Сообщается, что шоумен сможет сформировать свою фракцию в Киевсовете.

В соцсетях шоумена под постами, посвященными другим темам, стали появляться комментарии жителей украинской столицы. Люди пишут, что решение партии "Голос" выдвинуть в качестве своего кандидата шоумена Притулу стало для многих из них большой неожиданностью. Кому-то эта идея пришлась по душе, но есть и недовольные таким положением дел.

Выборы главы Киева запланированы на 25 октября.

Добавим, что действующий президент Украины Владимир Зеленский также был известным юмористом, играл в КВН.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Аzamat (Посетители) Сегодня, 13:55
Тупые шутки шутили и вдруг будут умнО управлять??? Да щас.

Такое же будет как Зеленский, не способный ни на что.
 
 

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