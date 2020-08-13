Звезда Comedy Club хочет быть мэром Киева

Выборы главы Киева запланированы на 25 октября.



Известный юморист, резидент "Comedy Club Украина" Сергей Притула стал кандидатом на пост мэра Киева, передает zakon.kz.



Он баллотируется от партии "Голос", о своем намерении побороться за пост мэра Киева Сергей Притула официально сообщил 11 августа. Сообщается, что шоумен сможет сформировать свою фракцию в Киевсовете.



В соцсетях шоумена под постами, посвященными другим темам, стали появляться комментарии жителей украинской столицы. Люди пишут, что решение партии "Голос" выдвинуть в качестве своего кандидата шоумена Притулу стало для многих из них большой неожиданностью. Кому-то эта идея пришлась по душе, но есть и недовольные таким положением дел.



Выборы главы Киева запланированы на 25 октября.



Добавим, что действующий президент Украины Владимир Зеленский также был известным юмористом, играл в КВН.