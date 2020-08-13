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Четвертные оценки теперь будут складываться не только из СОЧ и СОР

Просмотров:9 Опубликовано: Сегодня, 14:07
Четвертные оценки теперь будут складываться не только из СОЧ и СОР
Фото: NewTimes.kz
Формативное оценивание знаний казахстанских школьников будет проводиться ежедневно в баллах, передает ИА «NewTimes.kz».

Министерство образования и науки РК внесло изменения в критериальное оценивание учебных достижений учащихся в 2020-2021 учебном году, сообщила начальник отдела методического обеспечения инновационного развития АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Айман Кусинова.

«Формативное оценивание будет проводиться теперь ежедневно в баллах. Один раз пройдет суммативное оценивание за раздел — СОР. Содержание СОРов будет зависеть от учителя», — проинформировала она родителей во время вебинара о правилах организации дистанционного обучения.

По словам Айман Кусаиновой, четвертная оценка теперь будет складываться на 50% из оценки за СОЧ, 25% — СОР и 25% —формативное оценивание.

Она напомнила о механизме поэтапного возобновления деятельности школ в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

«С 1 сентября начинаем дистанционное обучение. При улучшении ситуации возможен переход на комбинированное обучение: 1-4 классы перейдут в штатный режим обучения, 5-11 классы будут учиться вначале дистанционно, но постепенно некоторые предметы переведем в офлайн-формат. Когда ситуация полностью улучшится, возобновим штатное обучение с соблюдением санитарных требований», — отметила начальник отдела методического обеспечения инновационного развития АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу».

Четвертные оценки теперь будут складываться не только из СОЧ и СОР


Напомним, в 2019 году в Сети активно набирало обороты движение «Против СОР и СОЧ». На сайте change.org активисты создали петицию «Мы против СОРов и СОЧей».

Тогда в МОН РК заявили, что не намерены отказываться от критериальной системы оценивания школьников.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Аzamat (Посетители) Сегодня, 14:08
Лучшее что может сделать для своего ребёнка родитель в Казахстане - это домашнее обучение.

Школы с напрочь тупым пед. составом, худшие в мире ВУЗы, полная никчёмность и неустроенность в жизни при отсутствии связей, тяжёлый, рабский труд - ждут любого нормального и даже талантливого человека в Казахстане.
 
 

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