Четвертные оценки теперь будут складываться не только из СОЧ и СОР

Формативное оценивание знаний казахстанских школьников будет проводиться ежедневно в баллах, передает ИА «NewTimes.kz».Министерство образования и науки РК внесло изменения в критериальное оценивание учебных достижений учащихся в 2020-2021 учебном году, сообщила начальник отдела методического обеспечения инновационного развития АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Айман Кусинова.«Формативное оценивание будет проводиться теперь ежедневно в баллах. Один раз пройдет суммативное оценивание за раздел — СОР. Содержание СОРов будет зависеть от учителя», — проинформировала она родителей во время вебинара о правилах организации дистанционного обучения.По словам Айман Кусаиновой, четвертная оценка теперь будет складываться на 50% из оценки за СОЧ, 25% — СОР и 25% —формативное оценивание.Она напомнила о механизме поэтапного возобновления деятельности школ в случае улучшения эпидемиологической ситуации.«С 1 сентября начинаем дистанционное обучение. При улучшении ситуации возможен переход на комбинированное обучение: 1-4 классы перейдут в штатный режим обучения, 5-11 классы будут учиться вначале дистанционно, но постепенно некоторые предметы переведем в офлайн-формат. Когда ситуация полностью улучшится, возобновим штатное обучение с соблюдением санитарных требований», — отметила начальник отдела методического обеспечения инновационного развития АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу».Напомним, в 2019 году в Сети активно набирало обороты движение «Против СОР и СОЧ». На сайте change.org активисты создали петицию «Мы против СОРов и СОЧей».Тогда в МОН РК заявили, что не намерены отказываться от критериальной системы оценивания школьников.