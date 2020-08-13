Дистанционное оказание медуслуг хотят утвердить в Казахстане

"Дистанционка" будет использоваться на "скорой", в поликлиниках, для специализированной медпомощи, медреабилитации, паллиативной помощи
НУР-СУЛТАН, 13 авг — Sputnik. Проект приказа министра здравоохранения Алексея Цоя "Об утверждении порядка оказания дистанционных медицинских услуг посредством цифровых технологий" опубликован на сайте "Открытые НПА"
Документ опубликован 12 августа и доступен для публичного обсуждения до 28 августа 2020 года.
Какие медуслуги перейдут на "дистанционку"
Задачи дистанционного оказания медпомощи – профилактика, сбор и анализ жалоб пациента и данных анамнеза, оценка эффективности лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, медицинское наблюдение за состоянием здоровья пациента, говорится в тексте документа.
Внедрение такого способа позволит принимать решения о необходимости проведения очного приема врача, госпитализации в плановом или экстренном порядке, формирования направлений и/или вызова бригады скорой и неотложной помощи.
Данный способ оказания медпомощи также позволит принимать решения при назначении и корректировке плана лечебно-диагностических мероприятий и формирования соответствующих направлений, в том числе листа и справки временной нетрудоспособности, рецептов на лекарственные средства и медизделия. И для оформления направления на медико-социальную экспертизу.
"Дистанционное оказание медицинской помощи будет использоваться для следующих видов: скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, специализированная медпомощь, медицинская реабилитация, паллиативная медпомощь (помощь безнадежно больным пациентам)", - указывается в документе.
Где можно получить дистанционное медобслуживание
Отмечается, что дистанционные медицинские услуги могут оказываться:
в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях; на дому, вне медицинской организации; в санаторно-курортных организациях.
Условия оказания медицинской помощи будут определяться фактическим местонахождением пациента или его законного представителя.
Проектом приказа предусмотрено, что дистанционные медуслуги могут проводиться в экстренной форме.
То есть при внезапных острых заболеваниях и состояниях, при обострении хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни пациента.
В неотложной форме – при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, не предоставляющих явную угрозу жизни пациента. В плановой форме – при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента.
А также при проведении профилактических мероприятий.
"При оказании дистанционных медицинских услуг в рамках ГОБМП и/или ОСМС электронные информационные ресурсы, посредством которых оказываются дистанционные медицинские услуги, должны быть интегрированы с информационными системами уполномоченного органа "Единая платежная система", "Система управления качеством медицинских услуг" для обеспечения процесса возмещения затрат медицинским организациям", - говорится в проекте приказа.
Онлайн-консилиум
Консилиумы при дистанционном оказании медицинской помощи предлагается проводить онлайн, то есть в режиме реального времени.
"Консультации (консилиумы врачей) в экстренной форме осуществляются в сроки от 30 минут до 2 часов с момента поступления запроса на проведение консультации (консилиума врачей) в консультирующую медицинскую организацию и от 3 до 24 часов с момента поступления запроса в консультирующую медицинскую организацию при проведении консультации (консилиума врачей) в неотложной форме", - указывается в проекте.
Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назначается лечащим врачом по результатам очного приема, то есть осмотра, консультации и установления диагноза заболевания.
Оказание дистанционных медуслуг в форме консультации в рамках ГОБМП осуществляется медорганизациями согласно перечню, определяемому уполномоченным органом, по направлению врача.
За чей счет "дистанционка"?
Оказание дистанционных медицинских услуг в форме консультации в рамках гарантированного бесплатного объема медпомощи (ГОБМП) осуществляется медицинскими организациями согласно перечню, определяемому уполномоченным органом по направлению врача согласно Правилам оказания первичной медико-санитарной помощи.
"Возмещение затрат за оказанные дистанционные медицинские услуги осуществляется согласно правилам оплаты услуг субъектов здравоохранения, утвержденными уполномоченным органом", - поясняется в приказе.
Возмещение затрат за дистанционные медицинские услуги на платной основе осуществляется медицинскими организациями согласно правилам и условиям оказания платных услуг в организациях здравоохранения, утвержденными уполномоченным органом.
Возмещение затрат за оказанные дистанционные медицинские услуги в рамках добровольного медицинского страхования (ОСМС) осуществляется медицинскими организациями в соответствии с законом Республики Казахстан "О страховой деятельности".
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