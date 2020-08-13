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Почему Казахстан – пострадавшая сторона в деле о незаконных поставках оружия в Ливию

Просмотров:288 Опубликовано: Сегодня, 15:27
Почему Казахстан – пострадавшая сторона в деле о незаконных поставках оружия в Ливию
Фото © AFP 2019 / -LNA WAR INFORMATION DIVISION
Страны ЕС предупреждают о возможных санкциях против фирм из Турции, Казахстана, Иордании, которых подозревают в предоставлении кораблей, самолетов и других логистических возможностей для поставки оружия в Ливию, - как ситуация отразится на имидже миролюбивого Казахстана

НУР-СУЛТАН, 13 авг – Sputnik. Расследование о нелегальных поставках оружия в Ливию не отразится негативно на имидже Казахстана, опасаться санкций со стороны европейских стран не стоит, прокомментировали корреспонденту Sputnik Казахстан эксперты по Ближнему Востоку. Зарубежные компании могли воспользоваться лазейкой в законодательстве республики, поэтому Казахстан – пострадавшая сторона, считают они.

Три фирмы из Турции, Казахстана и Иордании оказались в списке нарушителей оружейного эмбарго в Ливии. Их подозревают в предоставлении кораблей, самолетов и других логистических возможностей для поставки оружия в нарушение резолюции ООН от 2011 года, передает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники. Правительства стран ЕС ранее заявляли, что готовы рассмотреть возможность применения санкций в случае продолжения нарушений эмбарго.

В мае 2020 года Bloomberg писал, что ОАЭ создали секретный воздушный мост для доставки оружия Халифе Хафтару – главе Ливийской национальной армии – в обход запрета на поставку оружия в Ливию. Полеты, по их данным, выполняла сложная сеть авиакомпаний, зарегистрированных в ОАЭ, Казахстане и Виргинских островах для маскировки поставок.

В Авиационной администрации Казахстана комментировали, что зарубежные авиалинии могли зарегистрироваться в республике, но не совершать полеты из страны. В ходе расследования Казахстан отозвал лицензию у перевозчика Azee Air, также рассматривалось решение по авиакомпании "Сигма".

"Когда авиалиния зарегистрирована в Казахстане, но совершает полеты не из республики, а из других стран, это одно из нарушений принципов ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Мы хотим инициировать корректировки в законодательство, чтобы не было лазеек. Казахстан – пострадавшая сторона", - говорил глава Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс телеканалу Atameken Business.

Почему Казахстан – пострадавшая сторона

В истории с поставкой оружия в обход эмбарго просматривается обыкновенная коммерческая деятельность компаний, считает ветеран войны в Афганистане, бывший летчик истребителя Станислав Роговский.

"Питер Гриффитс, надо полагать, ближе всего к истине, поскольку знает структуру авиационных компаний, межгосударственных отношений. Торговцы оружием, видимо, использовали какие-то борта, зарегистрированные в Казахстане. При этом здесь они не летают. Это влечет за собой длительные разбирательства, различные отписки, которые потом заканчиваются ничем", - прокомментировал Роговский корреспонденту Sputnik Казахстан.

Обвинять страну в целом из-за деятельности отдельных фирм без доказательной базы нельзя, отметил он.

"Торговцы оружием используют всякие варианты. Может, кто-то халатно отнесся к проверке договоров, груза, либо сознательно на это согласился. Но государство не может за каждым бегать. Система авиационного сообщения регламентирует работу по проверкам, отправкам, но государство к этому вряд ли имеет прямое отношение. Обвинять его – это несостоятельное дело", - добавил он.

Расследование не отразится на Казахстане, поэтому опасаться санкций со стороны европейских стран не стоит, продолжил Роговский.

"Привлечь к этому делу большое количество голосов в ООН не удастся. Из-за предположительных вариантов работ каких-то фирм никто не будет голосовать за санкции против такого серьезного государства, как Казахстан. Ни Китай, ни Россия не проголосуют. Другие страны тоже скажут об отсутствии доказательной базы", – добавил он.

Его мнение разделяет профессор, политолог и эксперт по Ближнему Востоку Асылбек Избаиров.

"Я считаю, что Казахстан в данном случае является пострадавшей стороной. Международные компании, вероятно, воспользовались лазейками в законодательстве Казахстана, которое дает им право не осуществлять отсюда какие-либо рейсы, но зарегистрировать компанию в стране. Я думаю, в этом отношении международное сообщество ситуацию четко понимает", - поделился Избаиров своим мнением со Sputnik Казахстан.

Почему Казахстан – пострадавшая сторона в деле о незаконных поставках оружия в Ливию


Директор института геополитических исследований, религиовед, профессор, политолог и эксперт по Ближнему Востоку Асылбек Избаиров


Казахстан позиционирует себя как миролюбивая страна, предоставляет свою площадку для переговорных процессов, поэтому в имиджевом плане расследование по поставкам оружия в Ливию негатива не нанесет, считает он.

"Я проанализировал англоязычную прессу. Нигде не видел, чтобы конкретно обвиняли Казахстан. Наша страна полностью сотрудничает с ООН по решению этой ситуации, не скрывает данные. Это говорит о том, что Казахстан не виновен в данной ситуации", - заключил он.

В середине июня представитель МИД Франции заявлял, что систематическое нарушение эмбарго ООН на поставки оружия, в частности, со стороны Турции – главное препятствие для установления мира в Ливии. Глава МИД Турции Мевлют Чавошулу назвал действия Франции в отношении Ливии "разрушительными".

"Торговля оружием идет совершенно свирепо уже многие десятилетия. Ситуацию в Ливии как раз создали они: Франция, Германия, Италия вместе с США. ООН когда-то объявила закрытое небо над Ливией, а потом взлетели самолеты Италии, Франции, Германии и США и разбомбили Ливию, разрушили государство, устроили там гражданскую войну. Теперь они ищут виноватых в Турции или Казахстане. Видите ли, чьи-то борта, приписанные к этим странам, участвовали в поставке оружия противоборствующим сторонам. Страна жила себе спокойно и достойно, а ее уничтожили и натравили народ друг на друга", - высказал свое мнение Станислав Роговский.

В среду, 12 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Стороны констатировали необходимость скорейшего установления устойчивого режима прекращения боевых действий в Ливии.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия практически перестала функционировать как целостное государство. В стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе – в Триполи – правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза. Власти на востоке сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Он с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи. Правительство национального согласия поддерживает Турция и Катар, а Ливийскую национальную армию – Египет и ОАЭ.


Источник: sputniknews.kz
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