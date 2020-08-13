С 17 августа возобновят работу ТРЦ, фитнес-центры и салоны красоты

Сохраняется запрет на проведение семейных торжеств, работу баров и ночных клубов, кинотеатров, массовых зрелищных и спортивных мероприятий.



Межведомственная комиссия объявила о постепенном смягчении карантинных мер с 17 августа, сообщается на сайте премьер-министра РК.



"Государственная комиссия рассмотрела предложения акимов регионов, а также позицию Министерства здравоохранения и других ведомств, и утвердила план поэтапного снятия карантинных мер", – говорится в сообщении.



Утверждён перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 17 августа возобновят работу во всех регионах:



ТРЦ, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (заполняемость не более 30%, 4 м2 на одного посетителя);

салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 м2 на одного посетителя по предварительной записи);

фитнес-центры без бассейнов (50% заполняемость, 5 м2 на одного посетителя), бани и сауны без бассейнов (50% заполняемость, 4 м2 на одного посетителя);

детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы – не более пяти человек, по записи);

дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 человек);

аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока).



Работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для не менее 80% сотрудников.



С 17 августа также разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек) и спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, проживание на спортивных базах, соблюдение противоэпидемических и профилактических мер).



Также возобновляется движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках.



Сохраняется запрет:



на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому;

на работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых:

на деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;

на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков;

на работу религиозных объектов;

на передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов.



Для дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации в выходные дни будут сохранены ограничительные меры.



"Масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательными санитарными требованиями для всех и должны стать повседневными правилами в жизни граждан. Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при их полной готовности", – отметил премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании комиссии.



Строгие карантинные ограничения действовали в стране с 5 июля.