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С 17 августа возобновят работу ТРЦ, фитнес-центры и салоны красоты

Просмотров:446 Опубликовано: Сегодня, 18:06
С 17 августа возобновят работу ТРЦ, фитнес-центры и салоны красоты
Фото из Сети интернет
Сохраняется запрет на проведение семейных торжеств, работу баров и ночных клубов, кинотеатров, массовых зрелищных и спортивных мероприятий.

Межведомственная комиссия объявила о постепенном смягчении карантинных мер с 17 августа, сообщается на сайте премьер-министра РК.

"Государственная комиссия рассмотрела предложения акимов регионов, а также позицию Министерства здравоохранения и других ведомств, и утвердила план поэтапного снятия карантинных мер", – говорится в сообщении.

Утверждён перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 17 августа возобновят работу во всех регионах:

ТРЦ, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (заполняемость не более 30%, 4 м2 на одного посетителя);
салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 м2 на одного посетителя по предварительной записи);
фитнес-центры без бассейнов (50% заполняемость, 5 м2 на одного посетителя), бани и сауны без бассейнов (50% заполняемость, 4 м2 на одного посетителя);
детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы – не более пяти человек, по записи);
дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 человек);
аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока).

Работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для не менее 80% сотрудников.

С 17 августа также разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек) и спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, проживание на спортивных базах, соблюдение противоэпидемических и профилактических мер).

Также возобновляется движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках.

Сохраняется запрет:

на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому;
на работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых:
на деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;
на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков;
на работу религиозных объектов;
на передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов.

Для дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации в выходные дни будут сохранены ограничительные меры.

"Масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательными санитарными требованиями для всех и должны стать повседневными правилами в жизни граждан. Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при их полной готовности", – отметил премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании комиссии.

Строгие карантинные ограничения действовали в стране с 5 июля.


Источник: informburo.kz
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