25 млн тенге: из-за хищения бюджетных средств начала разрушаться школа в Атырау

На капитальный ремонт одной из школ в Атырау было выделено из бюджета 279 млн тенге.
Прокуратура Атырауской области выявила похищение бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт городской средней школы в областном центре, сообщает zakon.kz со ссылкой на azh.kz.
Установлено, что на капитальный ремонт средней школе №5 имени Г. Мусрепова в 2017 году было выделено 279 млн тенге. Ремонт провели.
Однако в марте текущего года от несильного ветра произошло разрушение облицовки здания школы.
Согласно заключению независимого эксперта, причиной стало несоблюдение архитектурно-строительных норм, а также невыполнение всех необходимых работ. В результате хищения средств государству причинен ущерб на общую сумму в 25 млн тенге, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры. Собранные прокуратурой материалы были направлены в антикоррупционную службу. Начато досудебное расследование по ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
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