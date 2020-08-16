«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 16 Августа
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.02 KZT
  • €1 = 494.02 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

25 млн тенге: из-за хищения бюджетных средств начала разрушаться школа в Атырау

Просмотров:649 Опубликовано: Сегодня, 09:30
25 млн тенге: из-за хищения бюджетных средств начала разрушаться школа в Атырау
Фото : АкЖайык
На капитальный ремонт одной из школ в Атырау было выделено из бюджета 279 млн тенге.

Прокуратура Атырауской области выявила похищение бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт городской средней школы в областном центре, сообщает zakon.kz со ссылкой на azh.kz.

Установлено, что на капитальный ремонт средней школе №5 имени Г. Мусрепова в 2017 году было выделено 279 млн тенге. Ремонт провели.

Однако в марте текущего года от несильного ветра произошло разрушение облицовки здания школы.

Согласно заключению независимого эксперта, причиной стало несоблюдение архитектурно-строительных норм, а также невыполнение всех необходимых работ. В результате хищения средств государству причинен ущерб на общую сумму в 25 млн тенге, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
Собранные прокуратурой материалы были направлены в антикоррупционную службу. Начато досудебное расследование по ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика