Бой казахстанского боксера за титул WBC отменили перед выходом на ринг

Казахстанский боксер узнал об отмене своего поединка во время вечера бокса. Бой пройдет в другом городе
АЛМАТЫ, 16 авг — Sputnik. Бой казахстанского боксера Даурена Елеусинова за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе сорвался прямо во время вечера бокса из-за пандемии коронавируса.
Бой казахстанца Даурена Елеусинова (8-0-1, 7 КО) с боксером Хуаном Карлосом Райгосой (16-15-3, 6 КО) должен был состояться в ночь на 16 августа в Мексике. Об этом сообщает Sports.kz. Причем казахстанский боксер узнал об отмене, когда вечер бокса уже начался.
Это произошло из-за опасений мексиканских властей, так как город Гвадалахара, где проходил турнир, входит в "красную" зону заражения коронавирусом COVID-19. Было решено не рисковать репутацией такой уважаемой организации, как WBC.
Мексиканские власти отметили, что другие же бои этого турнира состоятся по запланированному графику.
Титульный бой Елеусинова и Райгосы планируется провести через неделю в другом мексиканском городе — Мехико.
"Дорогие казахстанцы, из-за чрезмерного скопления людей мэрия Гвадалахары в связи с ситуацией с коронавирусом перенесла бой на следующую неделю", - написал Елеусинов в Instagram.
Для 34-летнего Елеусинова предстоящий поединок станет вторым подряд в Мексике, где он впервые выступил в феврале 2019 года. В профессиональном боксе он дебютировал в декабре 2014-го и восемь из девяти боев провел в США.
Напомним, чемпионом мира в среднем весе по версии WBC является американский боксер Джермалл Чарло (30-0, 22 КО). Также в этом дивизионе двумя поясами владеет казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) — IBF и IBO.
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