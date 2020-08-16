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В КУИС создана "горячая линия" в WhatsApp для приема обращений и жалоб

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 12:33
В КУИС создана "горячая линия" в WhatsApp для приема обращений и жалоб
Фото : sputnik
Данный вид обратной связи упростит прием и рассмотрение обращений и жалоб по всем правонарушениям.

Теперь в Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) можно отправить сообщение с мобильного телефона. Для граждан создали специальную "горячую линию" в популярном мессенджере WhatsApp, сообщает zakon.kz.

В дополнение к действующим инструментам обратной связи, такие как, телефон доверия, блог председателя на портале электронного правительства, открыт еще один канал коммуникации с гражданами. Отправлять сообщения теперь может каждый, кто сталкивается с нарушениями со стороны УИС. Такая связь позволит усовершенствовать порядок обеспечения защиты и соблюдения прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, - отметил глава КУИС Жанат Ешмагамбетов.
Для этого достаточно отправить сообщение и медиа-файлы на номер "горячей линии" 8-776-677-80-77 в популярном мессенджере WhatsApp. Ответ также будет предоставлен в данном мессенджере.

Мы считаем, что данный вид обратной связи упростит прием и рассмотрение обращений и жалоб по всем правонарушениям. За этой работой закреплен оператор, который будет мониторить и анализировать поступающие сообщения в режиме онлайн и перенаправлять их профильным службам Комитета для подготовки ответа. Ни одно сообщение не останется без внимания. В целях объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан, будут привлекаться заинтересованные органы и представители, ведущие общественный контроль в местах лишения свободы,- добавил председатель КУИС.


Источник: zakon.kz
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