Китай установил специальный алгоритм для заезда транспорта с казахстанской стороны

Казахстанские седельные тягачи будут въезжать на территорию КНР и оставлять прицепы для осуществления погрузки.



Синьцзянь-Уйгурский автономный район на время карантина определил специальный алгоритм для заезда транспорта с казахстанской стороны, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.



Алгоритм заезда транспорта во время карантина:



казахстанские седельные тягачи будут въезжать на территорию КНР и оставлять прицепы для осуществления погрузки;

седельные тягачи на время погрузки прицепа покидают территорию КНР и ожидают на территории РК;

китайские специальные транспортные средства будут вывозить прицепы после их загрузки на территорию Казахстана.

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Из-за вспышки коронавируса Правительство Синьцзян-Уйгурского Автономного района ввело строгие карантинные меры. В связи с этим приостановили работу пунктов пропуска "Бахты", "Майкапчагай" и "Кольжат". Это привело к увеличению нагрузки на пункт пропуска "Нур Жолы". Здесь образовалась гигантская пробка, из-за которой между дальнобойщиками возникали конфликты.