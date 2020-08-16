Китай установил специальный алгоритм для заезда транспорта с казахстанской стороны

Казахстанские седельные тягачи будут въезжать на территорию КНР и оставлять прицепы для осуществления погрузки.
Синьцзянь-Уйгурский автономный район на время карантина определил специальный алгоритм для заезда транспорта с казахстанской стороны, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
Алгоритм заезда транспорта во время карантина:
казахстанские седельные тягачи будут въезжать на территорию КНР и оставлять прицепы для осуществления погрузки; седельные тягачи на время погрузки прицепа покидают территорию КНР и ожидают на территории РК; китайские специальные транспортные средства будут вывозить прицепы после их загрузки на территорию Казахстана. Читайте также: "Китай сократил приём транспорта с казахстанской стороны до 10 единиц в день"
Из-за вспышки коронавируса Правительство Синьцзян-Уйгурского Автономного района ввело строгие карантинные меры. В связи с этим приостановили работу пунктов пропуска "Бахты", "Майкапчагай" и "Кольжат". Это привело к увеличению нагрузки на пункт пропуска "Нур Жолы". Здесь образовалась гигантская пробка, из-за которой между дальнобойщиками возникали конфликты.
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