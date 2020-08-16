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Китай установил специальный алгоритм для заезда транспорта с казахстанской стороны

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 13:19
Китай установил специальный алгоритм для заезда транспорта с казахстанской стороны
Фото из Сети интернет
Казахстанские седельные тягачи будут въезжать на территорию КНР и оставлять прицепы для осуществления погрузки.

Синьцзянь-Уйгурский автономный район на время карантина определил специальный алгоритм для заезда транспорта с казахстанской стороны, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Алгоритм заезда транспорта во время карантина:

казахстанские седельные тягачи будут въезжать на территорию КНР и оставлять прицепы для осуществления погрузки;
седельные тягачи на время погрузки прицепа покидают территорию КНР и ожидают на территории РК;
китайские специальные транспортные средства будут вывозить прицепы после их загрузки на территорию Казахстана.
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Из-за вспышки коронавируса Правительство Синьцзян-Уйгурского Автономного района ввело строгие карантинные меры. В связи с этим приостановили работу пунктов пропуска "Бахты", "Майкапчагай" и "Кольжат". Это привело к увеличению нагрузки на пункт пропуска "Нур Жолы". Здесь образовалась гигантская пробка, из-за которой между дальнобойщиками возникали конфликты.


Источник: informburo.kz
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