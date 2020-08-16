Шымкент. 16 августа. КазТАГ - Карантин и ограничения продлевают до сентября в Шымкенте и Атырауской области, передает корреспондент агентства.
«Продлить карантин и ограничительные меры на всей территории Шымкента с 00.00 17 августа по 00.00 31 августа», - говорится в воскресенье в постановлении, подписанном главным государственным санитарным врачом Шымкента Абдиманапа Тулебаева.
Жителям и гостям Шымкента санврач постановил: запретить проводить мероприятия, связанные со скоплением людей; ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет; соблюдать обязательное требование по ношению масок при передвижении по городу и соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров; и так далее.
Также ограничения продлены в Атырауской области.
«Продлить действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской области c 00.00 17 августа до 00.00 31 августа», - говорится в постановлении, подписанном главным государственным санитарным врачом Атырауской области Канатом Гайнеденовым.
Согласно документу, ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах, в общественном транспорте, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, случаев приема пищи в местах общественного питания и лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом не более пяти человек при обязательном соблюдении социальной дистанции.
Санврач Атырауской области постановил продлить некоторые ограничительные меры на территории региона, в том числе:
- запретить передвижение граждан и транспорта с 23.00 до 06.00, за исключением работников и транспорта (личного транспорта) акиматов, правоохранительных органов, экстренных служб, санитарно-эпидемиологической службы, а также работников объектов жизнеобеспечения области, города, районов и предприятий непрерывного цикла при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);
- приостановить пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям в Нур-Султан, Алматы, Актюбинскую и Мангистаускую области;
- приостановить междугородние, межрайонные и пригородные пассажирские автобусные перевозки;
- запретить деятельность развлекательных учреждений (бильярдные, компьютерные клубы, кальянные, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг центры, кинотеатры и прочие развлекательные заведения);
- запретить деятельность общественных пляжей, аквапарков, бассейнов.
Напомним, 13 августа государственная комиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер в Казахстане с 17 августа.
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