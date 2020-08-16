Прибывающим в РК из 17 стран разрешили въезд без ПЦР-тестирования

Прибывающим в Казахстан из 17 стран разрешили въезд без ПЦР-тестирования, передает корреспондент агентства.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 15 августа «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении», страны, из которых пассажиры прибывают в Казахстан международными авиарейсами, поделили на три категории.
В первой категории: КНР, Южная Корея, Япония, Грузия, Тайланд, Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия, ОАЭ, Беларусь, Турция, Египет, Украина, Нидерланды, Россия. Ограничительные меры: термометрия; анкетирование.
Во второй категории: Польша, Узбекистан, Таджикистан, а также нерегулярные (эвакуационные и чартерные) рейсы из стран третьей категории. Ограничительные меры: термометрия; анкетирование; при наличии справки об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, с момента получения которой прошло не более пяти суток на момент пересечения государственной границы РК – без ограничений; при отсутствии справки – лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР по месту пребывания (для иностранных граждан), по месту проживания (для граждан РК) в течение 48 часов со дня прилета с вручением уведомления об обязательности его прохождении или домашний карантин на 14 дней.
В третей категории: все страны, за исключением стран из первой и второй категорий. Ограничительные меры: регулярные авиарейсы запрещены.
Таким образом, пассажирам, прибывающим в Казахстан из первой категории стран, разрешено въезжать в РК без ПЦР-тестирования.
С полным текстом постановления главного государственного санитарного врача РК об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении в Казахстане можно ознакомиться здесь.
Напомним, 13 августа государственная комиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер в Казахстане с 17 августа.
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