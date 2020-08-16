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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Прибывающим в РК из 17 стран разрешили въезд без ПЦР-тестирования

Просмотров:1020 Опубликовано: Сегодня, 18:02
Прибывающим в РК из 17 стран разрешили въезд без ПЦР-тестирования
Фото из открытых источников
Прибывающим в Казахстан из 17 стран разрешили въезд без ПЦР-тестирования, передает корреспондент агентства.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 15 августа «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении», страны, из которых пассажиры прибывают в Казахстан международными авиарейсами, поделили на три категории.

В первой категории: КНР, Южная Корея, Япония, Грузия, Тайланд, Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия, ОАЭ, Беларусь, Турция, Египет, Украина, Нидерланды, Россия. Ограничительные меры: термометрия; анкетирование.

Во второй категории: Польша, Узбекистан, Таджикистан, а также нерегулярные (эвакуационные и чартерные) рейсы из стран третьей категории. Ограничительные меры: термометрия; анкетирование; при наличии справки об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, с момента получения которой прошло не более пяти суток на момент пересечения государственной границы РК – без ограничений; при отсутствии справки – лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР по месту пребывания (для иностранных граждан), по месту проживания (для граждан РК) в течение 48 часов со дня прилета с вручением уведомления об обязательности его прохождении или домашний карантин на 14 дней.

В третей категории: все страны, за исключением стран из первой и второй категорий. Ограничительные меры: регулярные авиарейсы запрещены.

Таким образом, пассажирам, прибывающим в Казахстан из первой категории стран, разрешено въезжать в РК без ПЦР-тестирования.

С полным текстом постановления главного государственного санитарного врача РК об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении в Казахстане можно ознакомиться здесь.

Напомним, 13 августа государственная комиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер в Казахстане с 17 августа.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 6 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 20:28
Очередной батл мангыстауских вирусологов ah1n1

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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babe (Посетители) Сегодня, 20:18
mer,
До многих ещё долго будет доходить , что ситуация именно такая. Все 2-2,5 года будут ещё шарахаться и других в истерию вводить.
 
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  • babe
  • Freeman81
 mer (Посетители) Сегодня, 19:45
Marat Schmidt,Какая вторая волна? Не было не первой ,не второй,как вы не понимаете простую вещь,пока этот вирус не пройдёт в той или иной степени через каждого человека,это не остановится,это биология развития микроорганизмов. Потом возникнет популяционный иммунитет,и это всё сойдёт к обычному ОРВи. Те кто не заболеет,это будет не случайность,а данность этому человеку природой,заключающаяся в сильном иммунитете к данному вирусу. Таких много. Плохо то,что именно такие люди будут настойчиво продвигать карантинные меры,душить себя и других всякими запретами. Это психоз мирового масштаба. От этих запретов сдохнет намного больше народу,чем от самого вируса.
 
-2
  • babe
  • Freeman81
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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 19:25
Цитата: х-фактор
Очередная диверсия, чтобы окончательно подорвать и уничтожить экономику


Не только это. Сокращение поголовья тоже причина. А также скорое открытие третьего храма в Иерусалиме.
 
-2
  • babe
  • Freeman81
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  • Marat Schmidt
  • zhanino
  • babushka
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 19:21
Интересно девки пляшут... Это, что за бред сивой кабылы, от главного санврача??? Это, что получается свои граждане должны строго со справками об отсутствии коронавируса вылетать, а прибывающие экспаты из других стран добро пожаловать без справок и проверки. Просто зашибись, так после этого ни то, что вторая, но и сразу третья волна эпидемии хлынет в страну. Или это специально так делается... Очередная диверсия, чтобы окончательно подорвать и уничтожить экономику, которая уже сейчас на ладан дышит.... Остановите планету... Я сойду..
 
-2
  • babe
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  • babushka
 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 19:05
Ну вот и вторая волна на подходе.. ah1n1
 
 

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