Коронавирусом повторно заразился филиппинский министр

Эдуардо Аньо находится под наблюдением врачей на изоляции.



Глава министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо во второй раз заболел коронавирусом. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщил телеканал CNN Philippines, передает BaigeNews.kz.



Эдуардо Аньо сделал заявление, подтвердив, что у него снова положительный результат на COVID-19. По словам министра, 13 августа у него начались симптомы гриппа, в том числе боль в горле и боли в теле, что побудило его самоизолироваться. На следующий день он сдал тест на коронавирус.



"Вчера вечером, 15 августа, я получил результат своего анализа, в котором говорилось, что у меня снова положительный тест на COVID-19", – сказал Аньо.



Министр также призвал людей, с которыми он тесно контактировал, самоизолироваться и отслеживать возможные симптомы в соответствии с рекомендациями департамента здравоохранения.



"Я также делаю это объявление, чтобы подчеркнуть серьезность вируса и призвать всех носить маски, часто мыть руки и практиковать социальное дистанцирование. Придерживаясь этих правил, мы все можем помочь защитить наших близких и наше сообщество", – добавил он.



Аньо стал первым членом кабинета министров, заразившимся коронавирусом – в первый раз инфекцию у него обнаружили в конце марта.