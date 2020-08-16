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Коронавирусом повторно заразился филиппинский министр

Просмотров:67 Опубликовано: Сегодня, 14:04
Коронавирусом повторно заразился филиппинский министр
Фото из Сети интернет
Эдуардо Аньо находится под наблюдением врачей на изоляции.

Глава министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо во второй раз заболел коронавирусом. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщил телеканал CNN Philippines, передает BaigeNews.kz.

Эдуардо Аньо сделал заявление, подтвердив, что у него снова положительный результат на COVID-19. По словам министра, 13 августа у него начались симптомы гриппа, в том числе боль в горле и боли в теле, что побудило его самоизолироваться. На следующий день он сдал тест на коронавирус.

"Вчера вечером, 15 августа, я получил результат своего анализа, в котором говорилось, что у меня снова положительный тест на COVID-19", – сказал Аньо.

Министр также призвал людей, с которыми он тесно контактировал, самоизолироваться и отслеживать возможные симптомы в соответствии с рекомендациями департамента здравоохранения.

"Я также делаю это объявление, чтобы подчеркнуть серьезность вируса и призвать всех носить маски, часто мыть руки и практиковать социальное дистанцирование. Придерживаясь этих правил, мы все можем помочь защитить наших близких и наше сообщество", – добавил он.

Аньо стал первым членом кабинета министров, заразившимся коронавирусом – в первый раз инфекцию у него обнаружили в конце марта.


Источник: baigenews.kz
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