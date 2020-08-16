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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Скончался Айсултан Назарбаев

Просмотров:2009 Опубликовано: Сегодня, 16:26
Скончался Айсултан Назарбаев
Фото: facebook.com/aisultan.nazarbayev
Через 10 дней ему бы исполнилось 30 лет.

Сегодня ночью в Лондоне скончался Айсултан Назарбаев, сообщает zakon.kz.

Причина смерти выясняется. Предварительно - остановка сердца. Другие подробности пока неизвестны.

Через 10 дней Айсултану Рахатовичу исполнилось бы 30 лет.

Айсултан Назарбаев - внук Нурсултана Назарбаева, экс-президента Казахстана, Елбасы.

Родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

Учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, а также в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.

Начал заниматься футболом в клубе "Адмира Ваккер" во время службы отца послом в Австрии. В 2006 году провел два матча в первой лиге Казахстана за столичный "Рахат", в 2007 году был в составе ФК "Железнодорожник" Алма-Ата. Принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006. Некоторое время пробовал играть в британском "Портсмуте".

Редакция Lada.kz приносит искренние соболезнования семье.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 16 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 20:58
Цитата: Рома
Пристрастия к кокаину рано или поздно приведет к смерти!

Это так,но они проживают свою жизнь так,что нам и не снилось. 30 лет для кокаиниста это как 130, кокс сильная штука или скорее потрясающая до мозга костей,достаточно один раз попробовать и ощущения остаются на всю жизнь. Я пробовал в 35 лет,спал 4 дня и имел реальные сновидения. Айсултан умер счастливым,если конечно был под коксом. По совести сказать жалко его.

Я живу!
 
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Рома (Посетители) Сегодня, 20:11
Пристрастия к кокаину рано или поздно приведет к смерти! Передозировка может окончательно скосить человека.
Изначально всем было известно, что этот человек отстал в развитии и чтобы спасти ситуацию, его пытались внедрить в разведывательное управление. Однако, он предпочел посвятить себя футболу, кокаину и прочим развлекательным увлечениям. Даже успел отметиться и получить наказание за нападение на полицейского в Лондоне, произошедшее в июне 2019 года, а также пытался совершить попытку самоубийства. Кроме того, попросил политического убежища в Англии. Однако, никто не знает из-за чего и почему он себя так вел. Возможно, что он не смог простит утрату своего отца...
Инфо для тех, кто не мыслить: Его не посвящали в секретные дела государства, потому что он ещё не созрел. Поэтому он не мог знать то, что могло бы спровоцировать КНБ на задержание или ликвидацию (не дай Бог) этого человека. Единственная причина его поведения заключается в том, что он не смог смириться с утратой отца и это случилось в переходный период жизни.
 
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  • Коммунист.
  • alixah
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 19:29
Да всячески старался защетить честь своего отца Рахата и дал клятву, что отомстит за насильственную смерть отца... Люто возненавидев всё семейство назарбаевых... Но увы после очередного компромата, которое успел слить в сеть интернета о коррупции и аферах с офшорами Айсултана убрали. Не в той семье родился парень.
 
-1
  • Oлег
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  • Коммунист.
 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 19:15
На лицо- один в один Нурик в молодости..
 
-1
  • Рома
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babe (Посетители) Сегодня, 19:12
Daulet201999,
Знал слишком много и шёл против своих родных.
 
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  • Коммунист.
 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 19:11
Daulet201999,
Думаю, для того и убрали, чтобы не сделал ничего хорошего для своего народа.
 
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  • Marat Schmidt
  • Космос
  • Bass66
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 19:06
Что он хорошего для людей после себя оставил? Кому из людей помог?
 
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  • Daulet201999
  • Guz
  • Коммунист.
  • alixah
 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 19:02
Цитата: Guz
детей хоронить страшное дело.

Страшнее, когда они сами своих детей и мочат.
 
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  • Marat Schmidt
  • Guz
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 18:59
Цитата: babe

Скорей всего убрали, ибо мешал.

Совершенно верно!...My Webpage
Ушёл как и другие опальные родственники.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Marat Schmidt
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:52
Тридцатник не разменял,а мог бы жить.Дариге и Ельбасы мои соболезнования,детей хоронить страшное дело.

Я живу!
 
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