Телеканалы и радиостанции прекратят вещание 19 августа

Сигнал будет восстановлен в 17:00.



По всему Казахстану 19 августа, по данным АО «Казтелерадио», временно приостановят работу телевизионные каналы и радиостанции, передает Liter.kz.



«19 августа 2020 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», — говорится в сообщении.



АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит такие работы с прекращение трансляции на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.



«Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств», — уточнили в АО «Казтелерадио».



Компания приносит извинения за временные неудобства.