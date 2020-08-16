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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Телеканалы и радиостанции прекратят вещание 19 августа

Просмотров:550 Опубликовано: Сегодня, 19:48
Телеканалы и радиостанции прекратят вещание 19 августа
Фото: mwebantu.com
Сигнал будет восстановлен в 17:00.

По всему Казахстану 19 августа, по данным АО «Казтелерадио», временно приостановят работу телевизионные каналы и радиостанции, передает Liter.kz.

«19 августа 2020 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», — говорится в сообщении.

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит такие работы с прекращение трансляции на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

«Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств», — уточнили в АО «Казтелерадио».

Компания приносит извинения за временные неудобства.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 2 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 21:12
Цитата: Beluy

А их кто-то ещё смотрит?

Не кто!...У меня свои семь спутниковых тарелок дома на 1500 каналов.
И в гараже одна, радио шансон постоянно слушаю.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • GIBSON.SG
  • DAD
  • Коммунист.
 Beluy (Посетители) Сегодня, 19:51
А их кто-то ещё смотрит?
 
 

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