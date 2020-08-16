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Дарига Назарбаева высказалась о смерти сына

Просмотров:590 Опубликовано: Сегодня, 20:51
Дарига Назарбаева высказалась о смерти сына
Дарига Назарбаева. Фото из архива Tengrinews
Дарига Назарбаева высказалась о смерти своего сына Айсултана Назарбаева, передает Tengrinews.kz.

Слова Дариги Назарбаевой опубликованы на странице Фонда Нурсултана Назарбаева в Facebook.

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в публикации.

Дарига Назарбаева высказалась о смерти сына


Напомним, ранее стало известно о смерти Айсултана Назарбаева. Сообщалось, что он скончался в ночь на 16 августа в Лондоне.

О смерти внука Елбасы, среднего ребенка Дариги Нурсултановны - экс-председателя верхней палаты парламента Казахстана, стало известно сегодня, 16 августа.

Сообщалось, что Айсултан скончался в столице Великобритании. Предварительной причиной смерти названа остановка сердца. Через 10 дней, 26 августа, он бы отпраздновал 30-летний юбилей.

У Айсултана остались сын и дочь.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 21:05
Дарига мои соболезнования.

Я живу!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pear
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 21:04
Это тот который заявил что то про нечистые дела а потом сказали типа у него проблемы с наркотиками?
 
 

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