Дарига Назарбаева высказалась о смерти сына

Дарига Назарбаева высказалась о смерти своего сына Айсултана Назарбаева, передает Tengrinews.kz.Слова Дариги Назарбаевой опубликованы на странице Фонда Нурсултана Назарбаева в Facebook."Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в публикации.Напомним, ранее стало известно о смерти Айсултана Назарбаева. Сообщалось, что он скончался в ночь на 16 августа в Лондоне.О смерти внука Елбасы, среднего ребенка Дариги Нурсултановны - экс-председателя верхней палаты парламента Казахстана, стало известно сегодня, 16 августа.Сообщалось, что Айсултан скончался в столице Великобритании. Предварительной причиной смерти названа остановка сердца. Через 10 дней, 26 августа, он бы отпраздновал 30-летний юбилей.У Айсултана остались сын и дочь.