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Найден необычный продукт для борьбы с раком

Просмотров:370 Опубликовано: Вчера, 22:24
Найден необычный продукт для борьбы с раком
Фото из открытых источников
Среди цитрусовых обнаружена неожиданная находка, способная замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей. Речь идет о кумквате, известном также как "декоративный мандарин" и "золотой апельсин", передает BaigeNews.kz со ссылкой на турецкое издание Sabah.

Автор статьи отмечает, что он укрепляет защиту организма и необходим, прежде всего, людям, которые часто болеют сезонной простудой и гриппом. Кроме того, плоды растения также помогают поддерживать функционирование желудочно-кишечного тракта и способствуют борьбе с анорексией, тошнотой и несварением желудка.

Важнейшей функцией кумквата также считают замедление развития онкологических заболеваний. Большое количество флавоноидов, содержащихся в нем, как подчеркивает издание, делает организм более устойчивым к канцерогенным веществам, из-за которых увеличиваются опухоли.

Помимо прочего, к "заслугам" кумквата приписали укрепление костей благодаря высокому содержанию кальция в плодах, предотвращение морщин и пигментных пятен, а также борьбу с прыщами. Отмечается, что "золотой апельсин" полезен для здоровья глаз из-за витамина А, и даже способен предотвратить развитие катаракты.

Кумкват можно употреблять в пищу вместе с кожурой. Автор статьи советует готовить из него варенье и мармелад, добавлять в чай или использовать при приготовлении десертов и салатов.


Источник: baigenews.kz
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