Возобновляющие работу предприниматели обязаны пройти регистрацию на infokazakhstan.kz – Цой

Возобновляющие работу предприниматели обязаны пройти регистрацию на портале www.infokazakhstan.kz. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В Минздраве напомнили, что с 17 августа сняты ограничения для ряда объектов бизнеса, включая торговые центры, объекты общепита, автосалоны, детские образовательные учреждения и др.



"В соответствии с постановлением Главного санитарного врача РК № 47 от 14 августа 2020 года для получения разрешения всем субъектам предпринимательства необходимо пройти регистрацию с помощью ЭЦП посредством электронного портала www.infokazakhstan.kz", – говорится в сообщении.



Отмечается, что получение акта соответствия санитарным требованиям (акт о готовности) в уведомительном порядке предполагает следующие шаги: зайти на сайт, скачать постановление главного санитарного врача, заверить ознакомление электронной цифровой подписью, получить акт о готовности. При разрешительном порядке – к вышеуказанным действиям добавляется прохождение проверки объекта на готовность. Акт соответствия нужно распечатать и разместить на входе или видном месте на случай приезда мониторинговых групп.



"Крайне важно, чтобы бизнес с максимальной ответственностью относился к требованиям санитарной безопасности, которые широко обсуждались и были приняты в рамках обсуждений на базе палаты предпринимателей. Хотел бы подчеркнуть, что именно с учетом повышения ответственности бизнеса мы согласились на применение уведомительного характера для 90 процентов видов предпринимательской деятельности, когда бизнес гарантирует соблюдение саннорм под свою ответственность, то есть без проверок. Отсутствие проверки не означает, что ответственности нет. Общественный контроль, любой посетитель может отправить информацию о нарушении в контролирующие органы. Ситуация, сложившаяся после завершения карантина в мае, показала, что крайне важно соблюдать санитарные требования бизнесу, объекты которого становятся центром сосредоточения населения", – отметил министр здравоохранения РК Алексей Цой.



Для профилактики и выявления нарушений требований к деятельности объектов предпринимательства будет действовать общественный контроль. Также в рамках сайта www.infokazakhstan.kz существует возможность отправки в службы СЭС информации о нарушении санитарных требований.



"Хотел бы подчеркнуть, что возобновление предпринимательской деятельности без регистрации на площадке www.infokazakhstan.kz является нарушением законодательства. Призываю предпринимателей воспользоваться возможностями данного портала, который позволяет не заполнять дополнительные документы, а буквально за 10 минут отправить заявку. Неукоснительно соблюдая требования санитарной безопасности, вместе мы внесем вклад в сохранение положительного тренда по снижению заболеваемости", – подчеркнул министр здравоохранения Алексей Цой.



Электронная платформа действует с 14 августа т.г. За первые сутки посредством www.infokazakhstan.kz получены заявки от 5,8 тыс. субъектов предпринимательства.