В рейтинге стран мира по уровню счастья Казахстан обошел Россию и Беларусь

Казахстан занял 50-е место в рейтинге стран мира по уровню счастья, опередив все страны ЕАЭС. При этом мужчины в РК удовлетворены своей жизнью больше, чем женщины, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на finprom.kz.



Каждый год комитет по статистике РК проводит опрос жителей по анкете «Качество жизни населения».



По результатам выборочного обследования домашних хозяйств 63,5% респондентов удовлетворены своей жизнью, при этом в сельской местности довольных жизнью казахстанцев значительно больше (72,6%), чем в городской (58,4%). В то же время мужчин, удовлетворенных своей жизнью, среди опрошенных оказалось больше (61,8%), чем женщин (58,5%).



Заметим: в 2019 году уровень удовлетворенности жизнью респондентов составлял 60%, в 2018-м — 56,5%.



В рейтинге стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) 2020 года Казахстан поднялся на 10 строчек и занял 50-е место из 153 стран. При этом среди стран ЕАЭС Казахстан занял первое место; следом расположились Россия (73-е место), Кыргызстан (74-е место), Беларусь (75-е место), Армения (116-е место).



Рейтинг стран мира по уровню счастья — это международный исследовательский проект, который измеряет показатель счастья населения в странах мира. При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость.



Самыми счастливыми людьми в рейтинге, как и в предыдущем году, стали жители Финляндии.



В десятку стран, лидирующих по уровню счастья, вошли Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.



При этом самые несчастливые люди — жители Зимбабве, Южного Судана и Афганистана.