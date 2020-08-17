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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Я готова стать национальным лидером - Светлана Тихановская

Просмотров:559 Опубликовано: Сегодня, 12:02
Я готова стать национальным лидером - Светлана Тихановская
ФОТО AFP
Она записала новое видеообращение

Светлана Тихановская записала новое видеообращение к белорусам, в котором заявила, что готова стать национальным лидером.

«У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня. Вы, которые дали мне силы, - отметила Тихановская. - Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

Она подчеркнула, что прошедшие месяцы показали для всего мира, что «белорусы – это люди, которые умеют принимать правильные решения и способны постоять за себя и за своих близких», демонстрируют «преданность идеям ненасильственного сопротивления» и доказывают этим, что «правда не на стороне силы и оружия – правда на стороне силы духа, честности, порядочности и отваги».

«Эти сигналы будут обязательно услышаны, и мы получим в свои ряды сторонников во всем мире, которые помогут нам пройти этот сложный период. (…) Самым важным является независимость Беларуси. Она – та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах», - заявила Тихановская.

Она также обратилась «к людям в форме»: «Белорусы – это люди, которые не приемлют насилие, белорусы щедры и справедливы. И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом».



Источник: vlast.kz
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Комментарии ( 7 )

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-1
  • TU-154
 Не поддерживаю Поддерживаю
Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 13:26
х-фактор,

Уважаемый, в ранних постах Вы называете Белоруссию соседней страной, а в этом пишите "моя Беларусь". Вы уж определитесь, с какого коронавируса Вы записались в белорусы?

 
-1
  • TU-154
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • Oлег
 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 13:16
А мне так нравится! Драпануть за ганицу "в безопасное место" и поджучивать оттуда народ! А почему не со своим народом? А почему не во главе?? Страшо? Так зачем тогда в это влезать?
 
-2
  • Сергей Владимиров
  • TU-154
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Vladimir7737
 Oлег (Посетители) Сегодня, 13:05
Цитата: TU-154
При чём здесь Литва и Польша.


А где сейчас находится Тихановская?

Вышли и Белорусы, да! Но это вышли те, кого обманули с экрана ютуб и прочих платформ! Им сказали что они выйдут за свободу и справедливость, а в итоге они вышли поддержать предателей и собственное рабство!

Или вы считаете себя умней сотен тысяч людей живущих в Беларусии?


Не обо всём сейчас можно говорить. Придёт своё время.

Скажу только, что из 25 (примерно) мной ЛИЧНО опрошенных жителей РБ - двое только проголосовали на выборах вообще! Из них за эту госпожу не голосовал НИКТО!
 
-2
  • babe
  • Vladimir7737
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • Pipito_200
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 13:01
Oлег,
При чём здесь Литва и Польша. На митинг вышли сотни тысяч белорусов. Вам надо меньше смотреть пропаганду Соловьёвых, Киселёвых и им подобных. Или вы считаете себя умней сотен тысяч людей живущих в Беларусии?
 
-2
  • Сергей Владимиров
  • TU-154
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Oлег
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 12:59
"...Я готова стать национальным лидером - Светлана Тихановская..."

Ха! Даже не улыбнуло, но рассмешило.

Реинкарнация кухарки из утопий Ленина?
Госпожа Клинтон 2.0?

Хотя почему бы и нет? Ведь почти удалось четыре года назад протолкнуть Хиллари Клинтон в президенты, единственным достоинством которой было то, что она жена Билла. Почему же "жене блогера" нельзя?
Тут главное пиндосам на гроши не скупиться. Вот на украинский майдан выделили 5 миллиардов американских тенге, на Белоруссию надо побольше. Инфляция потому что.

Пожалуйста, отчёт Нуланд сенаторам США (смотрите с 7 минуты 24 секунды): https://www.youtube.com/watch?v=U2fYcHLouXY
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Oлег
  • Vladimir7737
  • tarnavsk70
 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:56
Для начала нужно набрать большинство голосов на выборах

Жить нужно непременно хорошо
 
-2
  • Oлег
  • Vladimir7737
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Сергей Владимиров
  • 14679677
  • TU-154
  • MY3bIKAHT
  • Pipito_200
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 12:38
Молодец Светлана правильно до конца идите поставленным целям и раздавите этого выжившего из ума маразматика таракана Лукашенко.Нет последнему диктатору Европы смерть таракану от народного тапка и гнева. Я Верю, что наконец то моя Беларусь будет Свободно от тирана, узурпатора власти и диктатора таракана Лукашенко.
 
-4
  • TU-154
  • MY3bIKAHT
  • Сергей Владимиров
  • Pipito_200
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • babe
  • sergei 66
  • Kvazar
  • Патрик
  • Система
  • tarnavsk70
 Oлег (Посетители) Сегодня, 12:25
Cначала человеком станьте... Пожалейте прекрасную страну! Пожалейте своих сограждан, которых Вы хотите продать в рабство Литве и Польше...

Пожалейте в конце концов саму Себя! Ведь люди Вас не простят!
 
 

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