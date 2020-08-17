"...Я готова стать национальным лидером - Светлана Тихановская..."

Светлана Тихановская записала новое видеообращение к белорусам, в котором заявила, что готова стать национальным лидером.
«У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня. Вы, которые дали мне силы, - отметила Тихановская. - Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».
Она подчеркнула, что прошедшие месяцы показали для всего мира, что «белорусы – это люди, которые умеют принимать правильные решения и способны постоять за себя и за своих близких», демонстрируют «преданность идеям ненасильственного сопротивления» и доказывают этим, что «правда не на стороне силы и оружия – правда на стороне силы духа, честности, порядочности и отваги».
«Эти сигналы будут обязательно услышаны, и мы получим в свои ряды сторонников во всем мире, которые помогут нам пройти этот сложный период. (…) Самым важным является независимость Беларуси. Она – та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах», - заявила Тихановская.
Она также обратилась «к людям в форме»: «Белорусы – это люди, которые не приемлют насилие, белорусы щедры и справедливы. И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом».
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