Учителя дошколят зарабатывают меньше всего среди педагогов в Казахстане

Заработная плата работников образования выросла до 184 тыс тенге. При этом в сфере дошкольного образования зарплаты лишь немного превышают 90 тыс тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ranking.kz.



Во втором квартале 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата работников в сфере образования достигла 184,4 тыс тенге — на 35% больше, чем годом ранее. Реальный рост покупательной способности заработных плат в секторе с учетом инфляции составил 26,4%. Для справки: в целом по всем отраслям среднемесячная заработная плата составляет 212 тыс тенге — на 13,7% больше, чем годом ранее, с реальным ростом покупательной способности на 6,5%.



Наибольшую заработную плату в сфере образования получали работники среднего образования: 214,2 тыс тенге, реальный годовой рост с учетом инфляции составил 34,9%. Самая низкая зарплата зафиксирована в сегменте дошкольного образования: всего 90,2 тыс тенге, реальный рост — на 5,9%.



Работники сферы высшего образования получали в среднем 208,8 тыс тенге (реальный годовой рост — на 6,5%), начального образования — 161,9 тыс тенге (реальный рост — на 28,8%), вспомогательных образовательных услуг — 147,7 тыс тенге (минус 0,5% за год с учетом инфляции).



В региональном разрезе самую высокую заработную плату получали работники сферы образования в столице: 298,4 тыс тенге — на 21,8% больше, чем годом ранее.



В тройку лидеров также вошли Алматы (209,9 тыс тенге, плюс 21,1%) и Мангистауская область (198 тыс тенге, плюс 42,7%). Самые низкие заработные платы в секторе зафиксированы в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, а также в Шымкенте.



Напомним, с января 2020 года должностные оклады педагогов увеличены на 25%. Более того, на 25% они будут расти ежегодно, и в течение четырех лет заработная плата, таким образом, должна повыситься в два раза, сообщает комитет дошкольного и среднего образования МОН РК.



Кроме того, введены доплаты за квалификационную категорию:



педагогам — в размере 30–50% от должностного оклада;

директорам школ и их заместителям — в размере 30–100% от должностного оклада.

Списочная численность работников, занятых в сфере образования, во втором квартале превысила 1 млн человек — на 1% больше, чем годом ранее.



Из них фактическая численность работников составила 982,2 тыс человек — на 0,4% больше, чем в прошлом году.