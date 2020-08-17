Правительство Беларуси ушло в отставку

Белорусское правительство сложило полномочия перед избранным президентом в соответствии с Конституцией, но продолжит работу до своего нового утверждения.
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом, соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальным правовом портале 15 августа. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Роман Головченко постановил "сложить полномочия правительства Республики Беларусь перед вновь избранным президентом Республики Беларусь", в соответствии со ст.106 Конституции, ст.9 закона от 23 июля 2008 года №424-З "О Совете Министров Республики Беларусь".
Одновременно президент издал указ, в соответствии с которым правительство продолжит работу до своего утверждения – Александр Лукашенко заявлял, что состав действующего правительства останется неизменным после выборов.
В мае нынешнего года Александр Лукашенко заявлял о намерении поменять правительство до проведения выборов. Действовавший на тот момент глава правительства Сергей Румас 26 мая подал прошение об отставке. Новым премьер-министром стал Роман Головченко.
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