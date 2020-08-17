Водный транспорт разрешили в Казахстане

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил о постановлении от 17 августа 2020 года № 54 "О возобновлении деятельности объектов водного транспорта по Республике Казахстан", передает zakon.kz.
В связи с поэтапным смягчением карантинных мер с 17 августа разрешено возобновление эксплуатации водного транспорта (катера, судна, теплоходы, паромы и другие), используемого в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий на морях, реках, озерах, водохранилищах Казахстана по административно-территориальной принадлежности. При этом, собственники водного транспорта обязаны обеспечить соблюдение карантинных мер среди пассажиров и обслуживающего персонала, - отметил Байгабулов. Прежде всего - это допуск согласно установленным посадочным местам. Также соблюдение социальной дистанции между пассажирами на расстоянии не менее 1 метра друг от друга при посадке и высадке, обязательное соблюдение масочного режима пассажирами и работниками.
Не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций.
На водном транспорте должны быть средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептики для рук, дезинфицирующие средства.
Он рассказал также, что с 15 июля, когда водный транспорт был запрещен, мониторинговыми группами были выявлены нарушения по несоблюдению ограничительных требований среди владельцев водного транспорта и отдыхающих на реке Ишим в городе Нур-Султане, реке Иртыш, на Капшагайском и Бухтарминском водохранилищах, озерах Алаколь и Балхаш. Привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 425 КоАП РК - 32 субъекта МСБ, эксплуатировавших водный транспорт, на общую сумму 1,6 млн тенге.
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