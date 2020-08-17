«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Августа
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.12 KZT
  • €1 = 495.6 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Условия для повторного карантина в Казахстане озвучили в Минздраве

Просмотров:929 Опубликовано: Сегодня, 16:17
Условия для повторного карантина в Казахстане озвучили в Минздраве
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов рассказал, от чего будет зависеть введение повторного карантина в стране, передает ИА «NewTimes.kz».

Багдат Коджахметов отметил, что будущие карантинные выходные на 22-23 августа нацелены на то, чтобы избежать наплыва новых пациентов.

«Мы видим разницу, согласно которой в понедельники начинается наплыв пациентов в поликлиники, поэтому принято ужесточать ограничительные меры в выходные дни», – пояснил Коджахметов.

По его словам, министерство сравнивает еженедельные показатели, согласно которым наблюдается снижение заболеваемости.

«Мы очень надеемся на сознательность граждан и напоминаем, что если карантин закончился, то карантинные меры – нет и их нужно соблюдать очень строго. От того, как мы будем себя вести, зависит наше будущее», – заявил он.

В заключение Багдат Коджахметов дополнил, что карантин могут снова ввести в том случае, если вышеупомянутые показатели будут меняться в худшую сторону.

«Минздрав будет вынужден это сделать, но, все в наших руках», – заключил официальный представитель МЗ РК.

Напомним, с 17 августа в Казахстане утвердили план поэтапного снятия карантина, то есть заработают ТРЦ, салоны красоты и фитнес-центры. Однако выходные дни, 22-23 августа, в стране будут карантинными.

Стоит отметить, что главный санврач РК Айжан Есмагамбетова заявила, что для населения сохраняется требование по ношению масок.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • mer
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 serg3132 (Посетители) Сегодня, 18:21
Складывается такое впечатление,что вся власть в стране принадлежит минздраву.Остальные министерства похоже уже ничего не решают и поэтому карантинные мероприятия это до тех пор пока эту организацию в ее нынешнем виде не ликвидируют.
 
-1
  • Рома
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 babe (Посетители) Сегодня, 16:22
А что карантин снимали или сняли ? Его то ослабят , то ужесточат. Или не так? Поясните !
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика