Условия для повторного карантина в Казахстане озвучили в Минздраве

Официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов рассказал, от чего будет зависеть введение повторного карантина в стране, передает ИА «NewTimes.kz».
Багдат Коджахметов отметил, что будущие карантинные выходные на 22-23 августа нацелены на то, чтобы избежать наплыва новых пациентов.
«Мы видим разницу, согласно которой в понедельники начинается наплыв пациентов в поликлиники, поэтому принято ужесточать ограничительные меры в выходные дни», – пояснил Коджахметов.
По его словам, министерство сравнивает еженедельные показатели, согласно которым наблюдается снижение заболеваемости.
«Мы очень надеемся на сознательность граждан и напоминаем, что если карантин закончился, то карантинные меры – нет и их нужно соблюдать очень строго. От того, как мы будем себя вести, зависит наше будущее», – заявил он.
В заключение Багдат Коджахметов дополнил, что карантин могут снова ввести в том случае, если вышеупомянутые показатели будут меняться в худшую сторону.
«Минздрав будет вынужден это сделать, но, все в наших руках», – заключил официальный представитель МЗ РК.
Напомним, с 17 августа в Казахстане утвердили план поэтапного снятия карантина, то есть заработают ТРЦ, салоны красоты и фитнес-центры. Однако выходные дни, 22-23 августа, в стране будут карантинными.
Стоит отметить, что главный санврач РК Айжан Есмагамбетова заявила, что для населения сохраняется требование по ношению масок.
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