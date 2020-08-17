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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Здоровые люди должны обеспечить себя вакциной сами - представитель Минздрава Казахстана

Просмотров:730 Опубликовано: Сегодня, 17:22
Здоровые люди должны обеспечить себя вакциной сами - представитель Минздрава Казахстана
Фото из Сети интернет
Официальный представитель Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК заявил, что здоровые казахстанцы должны будут сами оплатить себе вакцину от коронавируса, как только она появится в стране, пишет NUR.KZ.

Как заявил Багдат Коджахметов, на бесплатную вакцину в Казахстане в будущем могут рассчитывать лишь 2 млн человек - это граждане из группы риска с хроническими заболеваниями или в возрасте старше 65 лет.

Затем журналисты поинтересовались, почему ожидаемую вакцину получат лишь те, кто входит в группу риска. Они напомнили, что это всего лишь 10% при общем населении в 19 млн человек.

Коджахметов заявил, что здоровым казахстанцам вряд ли стоит пытаться попасть в группу "бесплатников" для получения вакцины.

"Есть же определенные социальные правила, законы. Здоровый работающий человек должен обеспечивать себя сам. В том числе и вакциной - это моя личная позиция. Думаю, что многие здравомыслящие граждане должны разделять такую позицию", - заявил представитель Минздрава.


Источник: nur.kz
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Комментарии ( 17 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 19:56
Фраза этого чиновника есть образец геноцида народа Казахстана. На него должны обратить внимание Совет безопасности, КНБ и прокуратура за продвижение таких идей. Таких вот умников в сталинские времена называли "врагами народа".
 
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  • Космос
  • Pavelmwest
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:36
Обнаглевший министерский чинуша, живущий на деньги налогоплательщиков.Пусть идёт в больницу работать. А потом будет советы давать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pavelmwest
  • Xoxma80
 mer (Посетители) Сегодня, 19:19
Да пошли они со своей вакциной,ещё и деньги платить за не понятное вещество,с непредсказуемыми последствиями.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ВСВ73
  • mer
  • Космос
 slavik (Посетители) Сегодня, 18:48
Статья 1. Конституция РК

Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.
 
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  • Kain-Livesy
  • ЁмоЁ
  • mer
  • ВСВ73
  • Космос
 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:28
Следуя вашей логике больные должны сами себя лечить?!
пойдем дальше.. Скончавшиеся должны сами себя хоронить?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • zhanino
  • Сергей Владимиров
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  • mer
  • TU-154
  • Космос
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 18:27
Здоровым работающим людям верните их деньги, и распустите свое министерство
 
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  • Сергей Владимиров
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 Guz (Посетители) Сегодня, 18:25
"Здоровые люди должны обеспечить себя вакциной сами - представитель Минздрава Казахстана"

Задаю вопрос,зачем государство и министерство.
 
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  • Kain-Livesy
  • Сергей Владимиров
  • ВСВ73
  • mer
  • Космос
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 18:20
Эт как? За свой счет и принудительно? За ПЦР платили, за КТ платили, за лекарства переплачивала. На кой хрен тогда осмс, чтобы их женушки коллекционировали авто за счет народа? В стационар не брали, за инъекции платили, за анализы платили, лечились дома. Лишь врач из поликлиники ватсап консультацию проводила, спасибо за это, но назначила сразу два сильных антибиотика, одну сама отменила, т.к. организм не мог принять их одновременно. Полтора месяца прошло после болезни, теперь лечимся от побочек, до сих пор побочки от этих препаратов дают о себе знать. И зачем такой нам осмс
 
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 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 18:17
Хоть платно, хоть бесплатно. Я не собираюсь её вообще ставить.
 
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  • mer
 Placida (Посетители) Сегодня, 18:15
Есть же определенные социальные правила, законы.

Ну привел бы хотя бы один закон, в соответствии с которым граждане Казахстана, имеющие мед.страховку должны заплатить за вакцину.
И что такое "социальные правила"? ТоварисЧ чиновник, может пояснить?
 
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