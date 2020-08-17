"Здоровые люди должны обеспечить себя вакциной сами - представитель Минздрава Казахстана"

Официальный представитель Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК заявил, что здоровые казахстанцы должны будут сами оплатить себе вакцину от коронавируса, как только она появится в стране, пишет NUR.KZ.



Как заявил Багдат Коджахметов, на бесплатную вакцину в Казахстане в будущем могут рассчитывать лишь 2 млн человек - это граждане из группы риска с хроническими заболеваниями или в возрасте старше 65 лет.



Затем журналисты поинтересовались, почему ожидаемую вакцину получат лишь те, кто входит в группу риска. Они напомнили, что это всего лишь 10% при общем населении в 19 млн человек.



Коджахметов заявил, что здоровым казахстанцам вряд ли стоит пытаться попасть в группу "бесплатников" для получения вакцины.



"Есть же определенные социальные правила, законы. Здоровый работающий человек должен обеспечивать себя сам. В том числе и вакциной - это моя личная позиция. Думаю, что многие здравомыслящие граждане должны разделять такую позицию", - заявил представитель Минздрава.

