"Здоровые люди должны обеспечить себя вакциной сами - представитель Минздрава Казахстана"

Официальный представитель Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК заявил, что здоровые казахстанцы должны будут сами оплатить себе вакцину от коронавируса, как только она появится в стране, пишет NUR.KZ.
Как заявил Багдат Коджахметов, на бесплатную вакцину в Казахстане в будущем могут рассчитывать лишь 2 млн человек - это граждане из группы риска с хроническими заболеваниями или в возрасте старше 65 лет.
Затем журналисты поинтересовались, почему ожидаемую вакцину получат лишь те, кто входит в группу риска. Они напомнили, что это всего лишь 10% при общем населении в 19 млн человек.
Коджахметов заявил, что здоровым казахстанцам вряд ли стоит пытаться попасть в группу "бесплатников" для получения вакцины.
"Есть же определенные социальные правила, законы. Здоровый работающий человек должен обеспечивать себя сам. В том числе и вакциной - это моя личная позиция. Думаю, что многие здравомыслящие граждане должны разделять такую позицию", - заявил представитель Минздрава.
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