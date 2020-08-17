Почему не разрешают работать кинотеатрам, объяснили в Минздраве

Почему в Казахстане не открывают кинотеатры, объяснил официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Есть мнение профессионалов, санитарных врачей, которые считают, что кинотеатры, бассейны, спа-центры и другие места, где собирается много людей, представляют собой очень высокий риск для массового заражения. В связи с этим, кинотеатрам еще не разрешают работать. Мы сами были в кино, наверное, в начале марта, и очень соскучились. Нужно подождать, потому что важнее быть здоровым", – сказал спикер.
По его словам, в кинотеатрах передача коронавирусной инфекции пока еще имеет очень высокий риск.
"Министр здравоохранения и главный санитарный врач, курирующий вице-премьер и премьер-министр озабочены этой проблемой. Они делают все для того, чтобы найти решение, чтобы дать возможность бизнесу заработать, пытаются компенсировать те расходы, которые они понесли за те месяцы. Опять-таки есть четкие правила, их не придумал Казахстан, это всемирная пандемия. Могу лишь сказать, что все зависит не только от показателей, что только 24 процента коек занято в провизорных и инфекционных стационарах", – продолжил Коджахметов.
Он отметил, что это очень хороший показатель.
"Число "R" в Казахстане 0,72. Но радоваться рано, еще не пройдена точка, после которой можно было бы с уверенностью говорить о том, что можно открывать кинотеатры, спа-ценры или другие места для массового обслуживания клиентов. Давайте подождем и наберемся терпения", – добавил официальный представитель МЗ РК.
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