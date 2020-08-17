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Правила ношения защитных масок прописал главный санврач

Просмотров:343 Опубликовано: Сегодня, 18:57
Правила ношения защитных масок прописал главный санврач
Фото из Сети интернет
Маска должна плотно закрывать нос, рот и подбородок.

Алгоритм ношения и утилизации средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции составлен в Казахстане. Правила использования масок прописаны в постановлении главного санитарного врача № 47, опубликованного 16 августа.

В каких случаях маска обязательна

По документу, требование надевать медицинские или тканевые маски обязательно в следующих случаях:

- В общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

- В общественных местах на открытом воздухе, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции.

- Здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19.

- Лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, кашель, чихание).

К нарушителям этих правил будут применяться административные меры.

Как носить маски

В постановлении приводится следующий пошаговый инструктаж по ношению масок:

Одноразовые маски используют однократно.
Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок.
При этом она должна плотно фиксироваться.
При наличии завязок на маске их следует крепко завязать.
При наличии специальных складок на маске их надо развернуть, а при наличии вшитой гибкой пластины в области носа ее следует плотно пригнуть по спинке носа для обеспечения более полного прилегания к лицу.
При использовании маски необходимо избегать прикосновений к фильтрующей поверхности руками.
В медицинских организациях и лицам, находящимся на домашнем карантине, менять маску следует не реже одного раза в два часа.
Если маска стала влажной или загрязнилась, наденьте новую чистую и сухую маску.
Не используйте повторно одноразовые маски.
Не прикасаться к маске во время ношения.
Снимать маску надо за резинки (завязки), не прикасаясь к фильтрующей поверхности.
После того, как вы сняли маску, не прикасайтесь к лицу и сразу же вымойте руки.
Это поможет избежать контакта с вирусом, даже если вы случайно коснулись поверхности маски.
Во избежание распространения инфекции через тканевые маски их необходимо часто стирать и аккуратно с ними обращаться.
При явных признаках износа ткани необходимо заменить.

Как утилизировать маски

В домашних условиях использованные маски и салфетки необходимо сложить в отдельный пакет, плотно и герметично закрыть его и только после этого выбросить в мусорное ведро.

Маски, используемые населением, относятся к медицинским отходам класса «А», то есть считаются неопасными и вывозятся на полигоны.

В провизорных и инфекционных стационарах, где находятся больные с COVID-19, больные с симптомами и контактировавшие с ними лица, использованные средства индивидуальной защиты (СИЗ) подлежат обеззараживанию и удалению как отходы класса «В», то есть чрезвычайно эпидемиологически опасные медицинские отходы.

В других организациях здравоохранения использованные СИЗ подлежат удалению как отходы класса «Б», которые считаются эпидемиологически опасными медотходами.

Во всех медорганизациях при выявлении пациента с подозрением или подтвержденным COVID-19 использованные СИЗ подлежат обеззараживанию и удалению как отходы класса «В».

В этих целях во всех отделениях должны быть в достаточном количестве пакеты и КБСУ как класса «Б», так и класса «В».

Пакеты с использованными СИЗ вывозятся и утилизируются специализированными предприятиями как отходы класса «Б» (эпидемиологически опасные медицинские отходы).

В организациях и объектах, сотрудники которых задействованы в проведении санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий (по патрулированию улиц, дезинфекции помещений и общественных мест), в том числе сотрудники полиции, волонтеры, должно быть выделено специальное место для временного хранения пакетов для сбора использованных СИЗ.

С привлекаемым персоналом должен проводиться инструктаж по безопасному использованию СИЗ, ознакомление с местом временного хранения пакетов для сбора использованных СИЗ.

Транспортировку, обезвреживание и утилизацию опасных медицинских отходов классов «Б» и «В» осуществляют специализированные организации в соответствии с действующим законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.


Источник: inbusiness.kz
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Комментарии ( 2 )

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КУРЬЕР (Посетители) Сегодня, 20:11
Кто скажет Что такое не общественное место? Кроме дома или квартиры!
 
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  • kostya_aktau
 babe (Посетители) Сегодня, 19:45
Скоро будет постановление как жопу вытирать
 
 

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