Правила ношения защитных масок прописал главный санврач

Маска должна плотно закрывать нос, рот и подбородок.



Алгоритм ношения и утилизации средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции составлен в Казахстане. Правила использования масок прописаны в постановлении главного санитарного врача № 47, опубликованного 16 августа.



В каких случаях маска обязательна



По документу, требование надевать медицинские или тканевые маски обязательно в следующих случаях:



- В общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.



- В общественных местах на открытом воздухе, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции.



- Здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19.



- Лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, кашель, чихание).



К нарушителям этих правил будут применяться административные меры.



Как носить маски



В постановлении приводится следующий пошаговый инструктаж по ношению масок:



Одноразовые маски используют однократно.

Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок.

При этом она должна плотно фиксироваться.

При наличии завязок на маске их следует крепко завязать.

При наличии специальных складок на маске их надо развернуть, а при наличии вшитой гибкой пластины в области носа ее следует плотно пригнуть по спинке носа для обеспечения более полного прилегания к лицу.

При использовании маски необходимо избегать прикосновений к фильтрующей поверхности руками.

В медицинских организациях и лицам, находящимся на домашнем карантине, менять маску следует не реже одного раза в два часа.

Если маска стала влажной или загрязнилась, наденьте новую чистую и сухую маску.

Не используйте повторно одноразовые маски.

Не прикасаться к маске во время ношения.

Снимать маску надо за резинки (завязки), не прикасаясь к фильтрующей поверхности.

После того, как вы сняли маску, не прикасайтесь к лицу и сразу же вымойте руки.

Это поможет избежать контакта с вирусом, даже если вы случайно коснулись поверхности маски.

Во избежание распространения инфекции через тканевые маски их необходимо часто стирать и аккуратно с ними обращаться.

При явных признаках износа ткани необходимо заменить.



Как утилизировать маски



В домашних условиях использованные маски и салфетки необходимо сложить в отдельный пакет, плотно и герметично закрыть его и только после этого выбросить в мусорное ведро.



Маски, используемые населением, относятся к медицинским отходам класса «А», то есть считаются неопасными и вывозятся на полигоны.



В провизорных и инфекционных стационарах, где находятся больные с COVID-19, больные с симптомами и контактировавшие с ними лица, использованные средства индивидуальной защиты (СИЗ) подлежат обеззараживанию и удалению как отходы класса «В», то есть чрезвычайно эпидемиологически опасные медицинские отходы.



В других организациях здравоохранения использованные СИЗ подлежат удалению как отходы класса «Б», которые считаются эпидемиологически опасными медотходами.



Во всех медорганизациях при выявлении пациента с подозрением или подтвержденным COVID-19 использованные СИЗ подлежат обеззараживанию и удалению как отходы класса «В».



В этих целях во всех отделениях должны быть в достаточном количестве пакеты и КБСУ как класса «Б», так и класса «В».



Пакеты с использованными СИЗ вывозятся и утилизируются специализированными предприятиями как отходы класса «Б» (эпидемиологически опасные медицинские отходы).



В организациях и объектах, сотрудники которых задействованы в проведении санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий (по патрулированию улиц, дезинфекции помещений и общественных мест), в том числе сотрудники полиции, волонтеры, должно быть выделено специальное место для временного хранения пакетов для сбора использованных СИЗ.



С привлекаемым персоналом должен проводиться инструктаж по безопасному использованию СИЗ, ознакомление с местом временного хранения пакетов для сбора использованных СИЗ.



Транспортировку, обезвреживание и утилизацию опасных медицинских отходов классов «Б» и «В» осуществляют специализированные организации в соответствии с действующим законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

