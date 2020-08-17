Возобновить работу мечетей предложили в Духовном управлении мусульман Казахстана

Инициативу озвучил наиб имам Центральной мечети Алматы Ермек Кокирекбаев



Возобновить работу мечетей по всей стране предложили в Духовном управлении мусульман Казахстана. Инициативу сегодня озвучил наиб имам Центральной мечети Алматы Ермек Кокирекбаев. По его словам, обращение ДУМК сейчас рассматривается уполномоченными органами. При этом, он сообщил, что открывать религиозные храмы планируется поэтапно с соблюдением масочного режима, социального дистанцирования и сохранением заполняемости не более 30%, передает корреспондент Almaty.tv.



"Мы были вынуждены закрыть мечети в период карантина. Такое решение принято не только у нас, но и в других мусульманских странах. Сейчас предложение Духовного управления мусульман Казахстана о возобновлении деятельности мечетей на стадии одобрения", - сообщил Ермек Кокирекбаев.



В период действия карантина в Центральной мечети города провели порядка трёхсот онлайн-лекций. Эти мероприятия будут продолжены, сообщил представитель духовенства. Онлайн-встречи транслируются на YouTube-канале и в социальных сетях.



"Мы должны стараться не создавать массовое скопление. Призываем всех верующих совершать молитву и читать Коран дома. На сайт Azan.kz мы загружаем наши лекции. Ислам запрещает всё, что может навредить человеку, его семье и обществу. Наша с вами задача - проявить терпение в такой ситуации, придавать большое значение чистоте, уберечь свою семью от существующей угрозы. Только спокойствие и терпение приведут к благому", - подчеркнул Кокирекбаев.

