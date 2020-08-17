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Трамп пригласил в США исполнителя нашумевшего хита «Коронавирус кет-кет-кет»

Просмотров:473 Опубликовано: Вчера, 21:28
Трамп пригласил в США исполнителя нашумевшего хита «Коронавирус кет-кет-кет»
Фото - Официальный аккаунт Марата Омарова в соцсетях
Приглашение от президента США пришло несколько месяцев назад.

Народного артиста РК Марата Омарова пригласили на благотворительный концерт в США, передает Otyrar.kz

Как сообщил артист, приглашение от президента США Дональда Трампа ему пришло несколько месяцев назад. В письме говорится, что после завершения пандемии в Нью-Йьорке пройдет благотворительный концерт, куда Марат Омарова приглашен с несколькими хитами, главный из которых «Коронавирус кет-кет-кет».

«Да, меня пригласили, но все будет после завершения пандемии. Главное сейчас не концерты, а здоровье людей. Спеть мы еще успеем. Главное здоровье человека», — пояснил изданию Марат Омаров.

Сейчас Марат Омаров находится дома, поездку в США не афишировал. Как рассказал артист, он сейчас работает над новой песней о Шымкенте. Певец рассказал, что песня будет своеобразным подарков родному городу. Ее он посвятит в честь признания Шымкента культурной столицей СНГ.



Источник: caravan.kz
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