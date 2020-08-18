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Ким Чен Ын приказал конфисковать домашних собак в Пхеньяне

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:47
Ким Чен Ын приказал конфисковать домашних собак в Пхеньяне
Фото : EADaily
В Пхеньяне владельцы собак опасаются, что с учетом нехватки продовольствия в Северной Корее и склонности к употреблению собачьего мяса приказ появился только для того, чтобы накормить массы.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал конфисковать домашних собак в столице страны, заявив, что дворняжки представляют собой символ упадка Запада. Однако их владельцы опасаются, что собаки направятся к чьему-то обеденному столу. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz.

В июле Ким издал распоряжение об аресте домашних животных, утверждая, что они являются частью "испорченной буржуазной идеологии", отметил источник.

Обычные люди разводят свиней и домашний скот, а высокопоставленные чиновники и богатые имеют собственных собак, что вызывает некоторое недовольство среди низших слоев общества. Власти выявляют семьи, в которых есть собаки дома, и вынуждают отдавать их или насильно конфискуют для уничтожения, - сказал источник.
В Пхеньяне владельцы собак опасаются, что с учетом нехватки продовольствия в Северной Корее и склонности к употреблению собачьего мяса приказ появился только для того, чтобы накормить массы. Владельцы собак "проклинают Ким Чен Ына за его спиной", но в остальном их руки связаны, сетует источник.


Источник: zakon.kz
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