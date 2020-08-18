Казахстанцы едят мало рыбы - министр

Казахстанцы потребляют мало рыбы. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения. Если ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 килограммов рыбной продукции в год на человека, то в Казахстане эта цифра составляет менее 4 килограммов. В соседних России и Китае потребление - 20-40 килограммов на человека", - сказал Мирзагалиев на заседании правительства.



Кроме того, Магзум Мирзагалиев рассказал, что Казахстан ежегодно экспортирует 30 тысяч тонн рыбы, при этом в страну импортируется 43,5 тысячи.



"Казахстан импортирует океаническую рыбу и морепродукты. Это сельдь, скумбрия, креветки, мидии и так далее. Импорт приходится на Норвегию, Исландию, Россию, Китай и страны Прибалтики. В свою очередь Казахстан ежегодно экспортирует рыбную продукцию на сумму около 60 миллионов долларов в 36 стран ближнего зарубежья. В основном мы экспортируем филе рыбы, вялено-копченую продукцию и мороженую тушку рыбы. Например, филе судака является казахстанским брендом в странах Европейского союза. А вялено-копченая продукция экспортируется в Россию, Украину, Литву, Китай и другие страны", - рассказал министр.