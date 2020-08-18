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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы едят мало рыбы - министр

Просмотров:333 Опубликовано: Сегодня, 10:03
Казахстанцы едят мало рыбы - министр
Фото из Сети интернет
Казахстанцы потребляют мало рыбы. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения. Если ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 килограммов рыбной продукции в год на человека, то в Казахстане эта цифра составляет менее 4 килограммов. В соседних России и Китае потребление - 20-40 килограммов на человека", - сказал Мирзагалиев на заседании правительства.

Кроме того, Магзум Мирзагалиев рассказал, что Казахстан ежегодно экспортирует 30 тысяч тонн рыбы, при этом в страну импортируется 43,5 тысячи.

"Казахстан импортирует океаническую рыбу и морепродукты. Это сельдь, скумбрия, креветки, мидии и так далее. Импорт приходится на Норвегию, Исландию, Россию, Китай и страны Прибалтики. В свою очередь Казахстан ежегодно экспортирует рыбную продукцию на сумму около 60 миллионов долларов в 36 стран ближнего зарубежья. В основном мы экспортируем филе рыбы, вялено-копченую продукцию и мороженую тушку рыбы. Например, филе судака является казахстанским брендом в странах Европейского союза. А вялено-копченая продукция экспортируется в Россию, Украину, Литву, Китай и другие страны", - рассказал министр.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Сергей Владимиров
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 11:44
Пффф дорогие мои цены на эту рыбу они видели?Ни одно пособие по инвалидности или пенсия не позволяет рыбу жрать по 2-3 кг в месяц stena
Креветки в магазине Балык там на одной креветки грамм 100 льда stena
Цена на осетрину или семгу в магазинах космическая. angry
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • kz1990
  • Сергей Владимиров
 Куато (Посетители) Сегодня, 11:26
Я бы с удовольствием рыбки поел,
да только цена на неё высокая.
Даже на каспийскую.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Куато
  • Placida
  • kz1990
  • Сергей Владимиров
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 11:17
Министры живут в другом мире. Им еду привозят домой личные водители, отдыхают они за границей, там же одеваются. Все их родственники сидят на хороших местах. Про рыбу кто сколько ест, министр видимо из телевизора узнал.
 
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  • Куато
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 10:47
Вот проблема ВЕКА.
Не все могут позволить себе на стол рыбу.
Так говорят, будто её раздают бесплатно.
 
 

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