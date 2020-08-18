ВОЗ призвала не вводить карантин во время второй волны COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения обратилась к миру с неожиданным призывом – не вводить более карантин из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на newdaynews.ru.



Стоит отметить, что ранее в ВОЗ требовали обратного.



Пандемия коронавируса продемонстрировала некоторую сомнительность рекомендаций ВОЗ, к которым человечество привыкло прислушиваться.



Так, на фоне быстрого распространения инфекции нового типа в Китае, ВОЗ рекомендовала отказаться от закрытия границ с Поднебесной, чтобы не провоцировать «неравенство».



Тем не менее, границы были закрыты, но уже после того, как вирус получил широкое распространение по всему миру. После этого специалисты ВОЗ признали правильность решения о закрытии границ.



После этого ВОЗ на протяжении месяцев твердили, что здоровым людям пользоваться медицинскими масками нет нужды. Когда было доказано обратное, организация выпустила рекомендации о необходимости обязательного ношения масок, но к тому моменту уже заразились миллионы, отмечает «Медикфорум».



Кроме того, ВОЗ продолжительное время советовала всем странам вводить жесткие карантинные меры, чтобы смягчить темпы развития пандемии. Теперь же главный эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове заявила о недопустимости введения ограничительных мер при второй и всех последующих волнах COVID-19.



Теперь в ВОЗ выяснили, что экономические последствия карантинных мер значительно превосходят условный выигрыш в медицинском плане.



Эксперты отмечают, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции – достаточные меры для предотвращения распространения КВИ.