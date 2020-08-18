Сформировать профайл каждого безработного поручил Мамин

Также поручено активизировать работу по реализации государственных программ.



Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил акиматам сформировать профайл каждого безработного лица и проводить с ними адресную работу по содействию занятости, передает корреспондент BaigeNews.kz.



Глава правительства отметил, что занятость является ключевым показателем благополучия населения.



"На текущий период в рамках Государственной программы "Еңбек", Дорожной карты занятости и других отраслевых программ мерами занятости охвачены 743 тысяч человек. До конца года будет оказана поддержка одному миллиону 220 тысячам человек. По поручению Главы государства в рамках Дорожной карты занятости оптимизирован перечень инфраструктурных проектов с акцентом на создание постоянных рабочих мест и улучшение социальной инфраструктуры регионов. После завершения этих проектов (6 702 проектов) будет дополнительно создано более 100 тысяч постоянных рабочих мест в смежных отраслях", - озвучил он в ходе заседания правительства.



Мамин подчеркнул, что в целом, хорошую динамику реализации мер поддержки занятости следует отметить в четырех регионах – Шымкенте, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.



"Самые низкие показатели в Западно-Казахстанской области. В частности, по микрокредитованию – лишь 28,6 процентов, молодежной практике – 37,7 процентов, освоению выделенных средств на проекты – 58,9 процентов и созданию постоянных рабочих мест – 25,8 процентов. В целом, хочу отметить, что до конца года осталось лишь четыре месяца. Акиматам необходимо активизировать работу по реализации программ", - добавил он.



Глава кабмина подчеркнул, что в текущих условиях первостепенная задача – это обеспечить занятость граждан.



"Необходимые ресурсы выделены, все инструменты есть, поэтому нельзя допустить возникновения дисбалансов на рынке труде. В этой связи поручаю Министерству труда совместно со всеми заинтересованными органами и акиматами обеспечить полное освоение средств и реализацию мероприятий, предусмотренных в государственных программах. Следует также принять меры по оптимизации бизнес-процессов Электронной биржи труда и развитию проактивного охвата мерами занятости. Надо усилить мониторинг реализации мер занятости", - озвучил Мамин.



В ходе заседания, акиматам было поручено сформировать профайл каждого безработного лица и проводить с ними адресную работу по содействию занятости. Мамин подчеркнул, что необходимо обеспечить достижение запланированных индикаторов занятости и уделить особое внимание на создание постоянных рабочих мест.



"Министерствам национальной экономики, сельского хозяйства совместно с НПП "Атамекен" и акиматами активизировать работу по развитию и поддержке бизнес-инициатив", - резюмировал он.