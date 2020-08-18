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Кому нельзя есть арбузы, рассказал врач

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:43
Кому нельзя есть арбузы, рассказал врач
Фото из Сети интернет
Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем и сахарным диабетом лучше ограничить употребление арбуза, заявил РИА Новости диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский. Переедание может вызвать резкое повышение давления.

"Как известно, в арбузе очень много жидкости. Даже при легкой предрасположенности к повышенному артериальному давлению, особенно при недостаточно эффективной работе почек, арбуз может доставить немало проблем. Из-за того, что почки не успевают "обработать" воду, в организме остается лишняя жидкость, увеличивается объем крови. Это и провоцирует гипертонию", - объясняет диетолог.

Также, по словам специалиста, ягода может вызвать аллергическую реакцию.

"Бывает, человек выпьет, закусит арбузом, а затем понимает, что у него аллергия. Алкоголь ведь снижает сопротивляемость к аллергенам. При этом в трезвом состоянии у него ничего и не проявлялось. Подобные случаи встречаются. Здесь все очень индивидуально", - отмечает диетолог.

Андрей Бобровский отмечает: многие в летний сезон пытаются сидеть на арбузной диете. Однако не все правильно ее придерживаются, поэтому могут навредить себе.

"Арбуз, конечно, может стать частью диеты. Он позволяет как-то контролировать чувство голода. Но полагаться только на него не стоит. Это неполноценная еда - сплошные углеводы. Нормальная диета обязательно должна включать в себя белки и жиры. К тому же в составе этой ягоды в основном простые сахара. Арбуз не дает чувство полного насыщения. Поэтому можно есть-есть, но так и не насытиться", - сказал эксперт.

Что касается размера порции, теоретически человек может в день осилить один-два килограмма мякоти арбуза, отмечает врач. Но нужно заранее обозначить, сколько вы собираетесь употребить. И даже если чувства насыщения нет, это не значит, что не стоит остановиться. Особенно осторожными, добавляет специалист, нужно быть людям, страдающим сахарным диабетом: есть арбуз понемногу, чтобы не вызвать повышение уровня глюкозы в крови.

Вместе с тем врач обращает внимание на то, что в этой ягоде содержатся полезные витамины, антиоксиданты и минералы. Поэтому тем, у кого нет особых противопоказаний, не нужно исключать арбуз из рациона. Бобровский рекомендует принимать в пищу ягоду не позднее чем за два-три часа до сна, чтобы у организма было время вывести лишнюю жидкость.


Источник: ria.ru
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