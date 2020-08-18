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Временные ограничения для большегрузов сняли в восьми регионах Казахстана – МИИР

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 13:02
Временные ограничения для большегрузов сняли в восьми регионах Казахстана – МИИР
Фото из открытых источников
Временные ограничения для большегрузов сняли в восьми регионах Казахстана, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«С 15 августа в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях сняты временные ограничения движения для большегрузного транспорта», - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В ведомстве напомнили, что ограничения в летний период были введены с 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00 при температуре воздуха выше 25 градусов.

«В Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Туркестанской и Мангистауской областях ограничения будут продолжены до 31 августа с 10.00 до 22.00 при температуре воздуха выше 25 градусов», - следует из сообщения.

В МИИР пояснили, для каких автомобилей вводятся данные ограничения.

«Данные ежегодные ограничения вводятся для автомобилей с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн, за исключением перевозчиков, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями, занятых на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющих перевозку скоропортящихся товаров, пассажиров, багажа, опасных, неделимых крупногабаритных и тяжеловесных грузов в порядке, установленном действующим законодательством РК, а также занятых на дорожно-строительных работах по существующему покрытию на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции», - перечисляется в сообщении.


Источник: kaztag.kz
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