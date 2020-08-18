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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Присоединить Белоруссию к России призвал депутат Госдумы РФ

Просмотров:1178 Опубликовано: Сегодня, 14:05
Присоединить Белоруссию к России призвал депутат Госдумы РФ
Фото из Сети интернет
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал возвращать территории в состав России, передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа.

«Время разговоров ушло, нужно действовать жёстко — возвращать не СССР как политический режим, но все территории. И никаких республик, все в состав России», — заявил Жириновский.

В лице президента Белоруссии Александра Лукашенко уходит последний большевик на территории СНГ, отметил парламентарий.

«Всё, что происходит в Белоруссии — это наследие советской политики. Сначала страну разделили на республики, 70 лет удерживали вместе с помощью жёсткого политического режима, а последние 30 — пытаемся закармливать в расчете, что они останутся в нашей орбите. Так не получается», — рассуждает Жириновский.




Источник: regnum.ru
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Комментарии ( 22 )

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Oлег (Посетители) Сегодня, 16:54
Цитата: alanalda1
Вы просто человек запуганный российскими СМИ майданами.


Не смотрел года два уже наверное ни одной передачи, о которых Вы говорите.

С чего вы взяли, что беларусы собрались в подчинение Литвы?


Литовцы говорят, а так хз. Ну и баба эта в Литве, как её. Блогерша.
 
-2
  • Vladimir7737
  • Oлег
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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 16:47
Oлег,
Вы просто человек запуганный российскими СМИ майданами.
С чего вы взяли, что беларусы собрались в подчинение Литвы? Кто вам такой бред сказал? Скабиева с РТР? ))))

На самом деле беларусам надо боятся не ЕС, не преславутых Западных захватчиков и даже не Россию! Боятся надо китайцев! Которые уже заползли в республику и скупают всё самое перспективное! Как китайцы выкупили весь Казахстан. В каждом прибыльном предприятии Казахстана, китайцы имеют львиную долю акций. Назарбаев даже попытался узаконить им продажу земли, но народ восстал и это отложили, надолго?

Такая же беда ждёт и разваленную Лукашом экономику, республика в долгах как в шелках, диктатору уже нечем проценты по долгам платить, а про возврат хотя бы каких то долгов уже и речи не идёт а китайцы за его спиной хихикают и спрашивают: " –Ну что продаёшь БелАЗ? Или долги отдавать будешь?"

Глубже надо смотреть сограждане!
 
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Oлег (Посетители) Сегодня, 16:26
Цитата: дорожник
вы прекрасно поняли что я хотел сказать.


Да, да, я прекрасно понял. Не часто люди даже о своём доме говорят так, как Вы. Вам за правду - спасибо!

Если бы не работа, я бы и сам туда не поехал бы ни за что. Но попросили.
 
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  • Oлег
 дорожник (Посетители) Сегодня, 16:23
Цитата: Oлег
Только глубже и глубже

Перестаньте передёргивать и изворачиваться, заниматься демагогией, вы прекрасно поняли что я хотел сказать. Люди видят то что хотят видеть, тем более если они не имеют к этому никакого отношения. Вы видите в Крыму помойку? Прекрасно! Вам там нечего делать

Жить нужно непременно хорошо
 
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Oлег (Посетители) Сегодня, 16:05
Цитата: Ohotnik
Крым, в основном, и раньше и сейчас жил за счет туристов.


Странно, как за счёт туризма может жить полностью развалившаяся инфраструктура, которую с Советских времён никто не ремонтировал и за которую нужно отдать денег, как за пятизвёздку в Турции. Вот это туризм, ёпты.

Нет, конечно, если человек в жизни ничего не видал, то и пляж "Достар" - вверх туристического рая, я то не спорю.

К примеру приезжие из трущоб Индии или Африки оценили бы чистоту и радушие Крымских курортов.

Но не ко мне, пожалуйста.
 
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  • elek
  • дорожник
  • master_kz
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 15:57
Цитата: Oлег
Цитирую:

Позвольте спросить, кого Вы цитируете? Или это все же ваше видение?
И да, к огромному сожалению, коррупция есть и в России, и в Украине, и в Казахстане.
Крым, в основном, и раньше и сейчас жил за счет туристов. Есть у них по большому счету несколько крупных химических предприятий (Титан, бромный, содовый заводы), ремонтные заводы, в том числе судоремонтные. Так эти предприятия с советских времен как работали так и сейчас работают. Винсовхозы как выпускали свою продукцию, так и сейчас работают. И как безнадега то получилась? Туристов меньше стало? Так карантин не только в Крыму, все пострадали.
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 15:56
Цитата: saktau
Белоруссия найдет свое место в Европейской семье.

На Польских плантациях чтоль? Так там уже незалежные конкуренты кормятся.
 
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  • alanalda1
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 Oлег (Посетители) Сегодня, 15:55
Цитата: saktau
думаю Белоруссия найдет свое место в Европейской семье.


Разве что в однополой.
 
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 saktau (Посетители) Сегодня, 15:53
Oлег,
Какой захват, какой распил? Глупости. думаю Белоруссия найдет свое место в Европейской семье.
 
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 Oлег (Посетители) Сегодня, 15:42
Цитата: saktau
Просто если в Белоруссии восторжествует демократия


Ну если захват власти семьёй блогеров, в целях собственное население обратить в рабство и отправить его в Литву и Польшу, а заводы приватизировать, распилить и поделить... Если это демократия. То я даже не знаю что и сказать. Я тогда не демократ, к примеру.
 
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