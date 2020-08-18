Военврачи из Казахстана оказали помощь сотням пострадавшим в Ливане – Минобороны

Врачи оказывают медицинскую помощь в больницах городов Бейрут, Боуор, Машара и Сайда.
Казахстанские военные врачи оказали медицинскую помощь сотням граждан Ливана после взрыва в порту Бейрута. Они лечат пациентов в больницах городов Бейрут, Боуор, Машара и Сайда, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
"Я из Южного Ливана, живу в Бейруте. В это трудное время для нас хотел бы выразить благодарность руководству Казахстана и военным медикам за оказание помощи моему народу и детям. Добро пожаловать в Ливан!" – поделился один из пациентов Фади Эхрия.
В Минобороны отметили, что в связи с эпидситуацией в Ливане, казахстанские медики работают с соблюдением строгих санитарно-гигиенических требований. Весь военно-медицинский отряд принимает активное участие в оказании квалифицированной медпомощи. Они оперируют пострадавших, а также проводят амбулаторное лечение.
"Среди обратившихся имеются пациенты, оказавшиеся в зоне воздействия взрывной волны в результате детонации аммиачной селитры. Казахстанские медики задействованы в лечении хирургических, травматологических и терапевтических пациентов. Наши медики принимают активное участие в работе отделений реанимации и анестезиологии, в проведении оперативных вмешательств, включая высокотехнологичные услуги, как эндопротезирование. Кроме того, военными медиками организована работа медицинского пункта по приему и оказанию помощи амбулаторным пациентам", – поделились в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Президент РК – Верховный Главнокомандующий ВС РК Касым-Жомарт Токаев 7 августа поручил министру обороны проработать вопрос отправки военных медиков в Ливан для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута. В этот же день была организована отправка военно-медицинского отряда специального назначения в Бейрут.
Напомним, 4 августа в районе порта Бейрут вблизи базы Военно-морских сил Ливана произошел мощный взрыв, унесший жизни не менее 150 человек. Около 5 000 получили ранения.
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