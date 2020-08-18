ПуститеУчитьсявРФ - казахстанские студенты требуют от правительства России открыть границы

Перед самым началом учебного года, обучающимся в российских вузах казахстанцам, поставили ультиматум: получать знания они смогут только в дистанционном формате. И хотя все университеты в России с 1 сентября работают в очном формате, в страну по-прежнему запрещен въезд для иностранных учащихся. В ответ на это казахстанские студенты запустили хэштег «ПуститеУчитьсявРФ» — и требуют у российского правительства и МИДа открыть границы, с условием обязательно теста на коронавирус и двухнедельного карантина. Журналист ИА «NewTimes.kz» узнала, как 70 тыс наших соотечественников буквально остались за бортом и почему они так недовольны дистанционным обучением.О том, что Россия не планирует открывать границы для студентов из-за рубежа, казахстанцы узнали слишком поздно. Говорят, что до последнего надеялись: уже это осенью они вернутся в стены своей альма-матер:«Мы не туристы, мы не едем туда отдыхать! Мы — студенты, хотим обучаться в очном формате, как и наши одногруппники. Ноут, теплые вещи, все в России. Мы уезжали на пару недель, думали отдохнуть дома и вернуться!», — жалуются студенты в соцсетях.Несмотря на все недовольства посольство РК в РФ опубликовало следующее сообщение:«По имеющейся информации, 1 сентября все вузы РФ начнут учебный год в очном формате. Однако в связи с тем, что въезд студентов из РК в РФ временно приостановлен до стабилизации эпидемиологической ситуации, российские учебные заведения готовы организовать учебный процесс в дистанционном формате».Отмечается, что студенты могут самостоятельно отслеживать официальные сайты своих вузов и быть в контакте с кураторами своих факультетов. А вся информация о последующих изменениях будет оперативно размещаться на сайте посольства и в социальных сетях.Подобное решение вызвало большое недовольство у наших соотечественников. Вот уже несколько дней казахстанцы штурмуют соцсети, тэгая аккаунты правительства, министерства иностранных дел и министерства образования и науки России.Пользователи даже придумали собственный хэштег – «ПуститеУчитьсявРФ». Если пройтись по нему, то можно увидеть сотни твитов от недовольных студентов:«Мы просто хотим получить качественное образование и приносить пользу своей стране! Дистанционный формат обучения сделает нас менее конкурентоспособными по сравнению со студентами, обучающимися очно!».«Если дистанционка продолжится, в Казахстане на одного мастера ногтевого сервиса станет больше».«Я учусь на платной основе, и я не хочу платить столько же на дистанционке, когда все остальные будут учиться очно!».«Блин! Вся Россия вышла на очное, а студентов из Казахстана забыли! Нас просто не пускают, а качество дистанционного образования уж очень сомнительно. Больше 70 тыс человек оказались за бортом».«#ПуститеучитьсявРФ. Я хочу получать информацию наравне с одногруппниками, так как дистанционное обучение не предназначено для языковых вузов!»«Мой ноутбук в Москве. Я не хочу зимой учиться через телефон и мерзнуть без вещей, которые я оставила в России. А вообще раз не впускаете, подскажите на курсы маникюра или на курсы бровей идти, чтоб хоть как-то обеспечить будущее», — пишут студенты в Twitter.Учащиеся даже готовы оплачивать самостоятельно ПЦР тест на СOVID-19 и сидеть на двухнедельном карантине:«Люди могут ездить отдыхать в Турцию, а у студентов нет возможности продолжить учебу. Позвольте студентам из Казахстана вернуться в РФ. Мы готовы отсидеть 14-дневный карантин и самостоятельно покрыть расходы на ПЦР!»«Мы руками и ногами ЗА то чтобы сдать все нужные тесты и отсидеть карантин. Впустите нас в РФ. Дайте нам образование!».Хуже всего пришлось студентам, проживающим в университетских общежитиях. Многие уезжали в Казахстан с расчетом на недельный отдых дома, поэтому всю технику, теплые вещи, документы оставили в России. Вернуться они не могут уже почти 5 месяцев.Студентка Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова рассказала журналисту ИА «NewTimes.kz», что вернулась в родной Шымкент еще в апреле. Тогда ситуация с коронавирусом в России как раз начала набирать обороты, а казахстанский МИД активно вывозил своих граждан на родину.«Повезло, что я учусь на гранте и не плачу такие огромные суммы. Я понимаю студентов, которые не хотят учиться дистанционно — не на тот уровень образования они рассчитывали. Лично мне тоже хочется обучаться очно и находиться в Москве. У нас-то эпидемиологическая ситуация выровнялась. Однако рано еще паниковать, нам пока не дали точной информации о предстоящем учебном году, будем ждать и надеяться», — отмечает учащаяся.Ранее посольство РК в РФ призвало граждан Казахстана, в том числе студентов, с пониманием отнестись к запрету на въезд в Россию. Дипломаты подчеркнули, что вызванная пандемией нештатная ситуация сложилась в большинстве стран.