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#ПуститеУчитьсявРФ - казахстанские студенты требуют от правительства России открыть границы

Просмотров:597 Опубликовано: Сегодня, 15:29
#ПуститеУчитьсявРФ - казахстанские студенты требуют от правительства России открыть границы
Фото: lada.kz / Тимур Кетебаев
Перед самым началом учебного года, обучающимся в российских вузах казахстанцам, поставили ультиматум: получать знания они смогут только в дистанционном формате. И хотя все университеты в России с 1 сентября работают в очном формате, в страну по-прежнему запрещен въезд для иностранных учащихся. В ответ на это казахстанские студенты запустили хэштег «ПуститеУчитьсявРФ» — и требуют у российского правительства и МИДа открыть границы, с условием обязательно теста на коронавирус и двухнедельного карантина. Журналист ИА «NewTimes.kz» узнала, как 70 тыс наших соотечественников буквально остались за бортом и почему они так недовольны дистанционным обучением.

О том, что Россия не планирует открывать границы для студентов из-за рубежа, казахстанцы узнали слишком поздно. Говорят, что до последнего надеялись: уже это осенью они вернутся в стены своей альма-матер:

«Мы не туристы, мы не едем туда отдыхать! Мы — студенты, хотим обучаться в очном формате, как и наши одногруппники. Ноут, теплые вещи, все в России. Мы уезжали на пару недель, думали отдохнуть дома и вернуться!», — жалуются студенты в соцсетях.

Несмотря на все недовольства посольство РК в РФ опубликовало следующее сообщение:

«По имеющейся информации, 1 сентября все вузы РФ начнут учебный год в очном формате. Однако в связи с тем, что въезд студентов из РК в РФ временно приостановлен до стабилизации эпидемиологической ситуации, российские учебные заведения готовы организовать учебный процесс в дистанционном формате».

Отмечается, что студенты могут самостоятельно отслеживать официальные сайты своих вузов и быть в контакте с кураторами своих факультетов. А вся информация о последующих изменениях будет оперативно размещаться на сайте посольства и в социальных сетях.

Подобное решение вызвало большое недовольство у наших соотечественников. Вот уже несколько дней казахстанцы штурмуют соцсети, тэгая аккаунты правительства, министерства иностранных дел и министерства образования и науки России.

Пользователи даже придумали собственный хэштег – «ПуститеУчитьсявРФ». Если пройтись по нему, то можно увидеть сотни твитов от недовольных студентов:

«Мы просто хотим получить качественное образование и приносить пользу своей стране! Дистанционный формат обучения сделает нас менее конкурентоспособными по сравнению со студентами, обучающимися очно!».

«Если дистанционка продолжится, в Казахстане на одного мастера ногтевого сервиса станет больше».

«Я учусь на платной основе, и я не хочу платить столько же на дистанционке, когда все остальные будут учиться очно!».

«Блин! Вся Россия вышла на очное, а студентов из Казахстана забыли! Нас просто не пускают, а качество дистанционного образования уж очень сомнительно. Больше 70 тыс человек оказались за бортом».

«#ПуститеучитьсявРФ. Я хочу получать информацию наравне с одногруппниками, так как дистанционное обучение не предназначено для языковых вузов!»

«Мой ноутбук в Москве. Я не хочу зимой учиться через телефон и мерзнуть без вещей, которые я оставила в России. А вообще раз не впускаете, подскажите на курсы маникюра или на курсы бровей идти, чтоб хоть как-то обеспечить будущее», — пишут студенты в Twitter.

#ПуститеУчитьсявРФ - казахстанские студенты требуют от правительства России открыть границы


#ПуститеУчитьсявРФ - казахстанские студенты требуют от правительства России открыть границы


#ПуститеУчитьсявРФ - казахстанские студенты требуют от правительства России открыть границы


Учащиеся даже готовы оплачивать самостоятельно ПЦР тест на СOVID-19 и сидеть на двухнедельном карантине:

«Люди могут ездить отдыхать в Турцию, а у студентов нет возможности продолжить учебу. Позвольте студентам из Казахстана вернуться в РФ. Мы готовы отсидеть 14-дневный карантин и самостоятельно покрыть расходы на ПЦР!»

«Мы руками и ногами ЗА то чтобы сдать все нужные тесты и отсидеть карантин. Впустите нас в РФ. Дайте нам образование!».

Хуже всего пришлось студентам, проживающим в университетских общежитиях. Многие уезжали в Казахстан с расчетом на недельный отдых дома, поэтому всю технику, теплые вещи, документы оставили в России. Вернуться они не могут уже почти 5 месяцев.

Студентка Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова рассказала журналисту ИА «NewTimes.kz», что вернулась в родной Шымкент еще в апреле. Тогда ситуация с коронавирусом в России как раз начала набирать обороты, а казахстанский МИД активно вывозил своих граждан на родину.

«Повезло, что я учусь на гранте и не плачу такие огромные суммы. Я понимаю студентов, которые не хотят учиться дистанционно — не на тот уровень образования они рассчитывали. Лично мне тоже хочется обучаться очно и находиться в Москве. У нас-то эпидемиологическая ситуация выровнялась. Однако рано еще паниковать, нам пока не дали точной информации о предстоящем учебном году, будем ждать и надеяться», — отмечает учащаяся.

Ранее посольство РК в РФ призвало граждан Казахстана, в том числе студентов, с пониманием отнестись к запрету на въезд в Россию. Дипломаты подчеркнули, что вызванная пандемией нештатная ситуация сложилась в большинстве стран.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 4 )

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FL (Посетители) Сегодня, 16:20
требуют у российского правительства и МИДа

chih Юмористы еще те
 
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Oлег (Посетители) Сегодня, 15:57
Цитата: yuriy.v
При этом обучение в РФ доступнее для казахстанцев чем обучение в РК.


Доступность обучения это его плюс? Ну не знаю, не знаю.

К примеру в одном из "Университетов" нашего города, со всем известными мемами по поводу него - там диплом доступнее, чем весь курс "обучения". 450 тысяч и ты "специалист по специальности" "разработка методов интенсификации добычи нефти и газа". Ага. Доступно, дешево, сердито.

У самого таких два - один местный, один с РФ. Как положил в полку, так там и лежат. На чёрный день, что ли, сам не знаю.
 
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yuriy.v (Посетители) Сегодня, 15:56
Oлег,
При этом обучение в РФ доступнее для казахстанцев чем обучение в РК.
 
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Oлег (Посетители) Сегодня, 15:32
Если человек выбрал обучение в современной России... то я даже не знаю. Мне кажется в таком случае уже всё в принципе потеряно и там уже "хоть потоп".
 
 

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