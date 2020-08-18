Заражённого чумой обнаружили в Калифорнии

Симптомы чумы часто появляются в течение двух недель после воздействия.
Житель американского штата Калифорния заразился чумой, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.
Медики предполагают, что мужчина мог быть укушен блохой во время прогулки с собакой. Инфицированный проходит лечение дома под присмотром медицинского работника.
Симптомы чумы часто появляются в течение двух недель после воздействия и могут включать лихорадку, тошноту, слабость и опухшие лимфатические узлы. Лечение антибиотиками может быть эффективным, если заболевание выявляется достаточно рано.
Случаи заболевания людей чумой чрезвычайно редки, но могут быть очень серьезными. Очень важно, чтобы люди принимали меры безопасности для себя и своих домашних животных, когда они находятся на открытом воздухе, особенно во время прогулок, походов или кемпингов в районах обитания диких грызунов, - сказала сотрудник общественного здравоохранения округа Эльдорадо доктор Нэнси Уильямс. Последний подтвержденный случай чумы в Калифорнии фиксировали в 2015 году - тогда заразились двое. Они прошли курс лечения и выздоровели. До этого в штате не было зафиксировано ни одного случая с 2006 года.
В последние десятилетия в Соединенных Штатах ежегодно регистрируется в среднем семь случаев заболевания чумой, причем от одного до 17 случаев в год, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Ранее в этом месяце мужчина из Нью-Мексико в возрасте 20 лет умер от септической чумы. Это был второй подтвержденный случай заболевания в штате в этом году.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.