Неожиданное видео с австралопитеками из Бектау-Ата появилось в Сети

Председатель правления национальной компании Kazakh Tourism Ержан Еркинбаев опубликовал видео, на котором вандалов в туристских зонах сравнили с первобытными людьми, передает ИА «NewTimes.kz».«Последний раз австралопитеки были замечены в урочище Бектау-Ата в Карагандинской области. Подручные камни они заменили на баллончики с краской. У них появились имена – Панков Олег, Вера, Расул, Женя, Амир, Ермек, Гульмира, Аян, Руслан, Жака, Елнур и многие другие», – комментирует голос за кадром.Кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова отметил, что они удивительные существа.«Обезьяны – люди. Человек – обезьяна. Можно и так и так. Это те, кто по сути был обезьяной в своей голове, но почти стал человеком во всем остальном. Строго говоря – 50/50», – пояснил ученый.Автор ролика призывает при встрече с австралопитеком найти с ним общий язык, чтобы объяснить ему правила поведения в обществе.«Будь разумным человеком, а не австралопитеком», – на таких словах заканчивается видеоролик.Напомним, в середине июля в соцсетях появились жалобы казахстанцев на туристов, посещающих розовое озеро Кобейтуз в Акмолинской области. Люди оставляли на берегу горы мусора и нарушали запрет на сбор соли и глины со дна водоема, на восстановление которых необходимо 15 лет.Затем толпы отдыхающих переместились в ВКО, где «убили» уникальное радоновое озеро.В Актау на видео сняли группу подростков, которые выламывали перила на Скальной тропе в Актау.Аким района Алматы в Нур-Сулатне Бектенбай Есполов опубликовал фото сломанной качели в Триатлон парке, а также разрисованные стены и разрушенные лавочки. Он призвал астанчан бережнее относиться к общему имуществу.