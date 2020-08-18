«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 18 Августа
+22...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.12 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Неожиданное видео с австралопитеками из Бектау-Ата появилось в Сети

Просмотров:1243 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Неожиданное видео с австралопитеками из Бектау-Ата появилось в Сети
Фото: скриншот видео
Председатель правления национальной компании Kazakh Tourism Ержан Еркинбаев опубликовал видео, на котором вандалов в туристских зонах сравнили с первобытными людьми, передает ИА «NewTimes.kz».

«Последний раз австралопитеки были замечены в урочище Бектау-Ата в Карагандинской области. Подручные камни они заменили на баллончики с краской. У них появились имена – Панков Олег, Вера, Расул, Женя, Амир, Ермек, Гульмира, Аян, Руслан, Жака, Елнур и многие другие», – комментирует голос за кадром.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова отметил, что они удивительные существа.

«Обезьяны – люди. Человек – обезьяна. Можно и так и так. Это те, кто по сути был обезьяной в своей голове, но почти стал человеком во всем остальном. Строго говоря – 50/50», – пояснил ученый.

Автор ролика призывает при встрече с австралопитеком найти с ним общий язык, чтобы объяснить ему правила поведения в обществе.

«Будь разумным человеком, а не австралопитеком», – на таких словах заканчивается видеоролик.

Напомним, в середине июля в соцсетях появились жалобы казахстанцев на туристов, посещающих розовое озеро Кобейтуз в Акмолинской области. Люди оставляли на берегу горы мусора и нарушали запрет на сбор соли и глины со дна водоема, на восстановление которых необходимо 15 лет.

Затем толпы отдыхающих переместились в ВКО, где «убили» уникальное радоновое озеро.

В Актау на видео сняли группу подростков, которые выламывали перила на Скальной тропе в Актау.

Аким района Алматы в Нур-Сулатне Бектенбай Есполов опубликовал фото сломанной качели в Триатлон парке, а также разрисованные стены и разрушенные лавочки. Он призвал астанчан бережнее относиться к общему имуществу.



Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
saktau (Посетители) Сегодня, 21:07
Я думаю что это все- таки питекантропы. Астралопетеки слишком были разумные почти человеками разумными.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 18:00
У нас таких астралопитеков развелось, хоть
Жопой ешь, извиняюсь Люди деградирует .
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика