Во время карантина документы на приём ребёнка в 1 класс принимаются до 20 августа

С момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении через портал вопрос решается за один рабочий день.



Министр образования и науки РК своим приказом от 7 августа 2020 года внес изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, передает zakon.kz.



Так, прием документов от родителей или иных законных представителей ребенка, поступающих в первый класс организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования, производится с 1 апреля по 1 августа текущего календарного года.



При этом в случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на определенной территории, прием документов в первый класс организаций образования производится не позднее 20 августа текущего года.

Как отмечается, с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении через портал - один рабочий день.



Зачисление в организацию образования начального, основного среднего, общего среднего образования на очную и вечернюю форму обучения проводится не позднее 20 августа.



Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

