«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 18 Августа
+22...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.12 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Боксёр показал удивительную скорость работы рук - 114 ударов за 6 секунд

Просмотров:414 Опубликовано: Сегодня, 19:23
Боксёр показал удивительную скорость работы рук - 114 ударов за 6 секунд
Фото knews.kg
Один из самых перспективных боксёров планеты - 22-летний Райан Гарсия. Американский спортсмен с мексиканскими корнями построил солидную карьеру в любителях, где одержал 215 побед в 230 поединках.

На профессиональном уровне Гарсия выиграл все 20 боёв, 17 из которых завершились нокаутом. Боец выступает в лёгкой и 2-й полулёгкой весовых категориях, обладая отменной скоростью и силой удара.

Сейчас Гарсия удерживает «серебряную» версию пояса чемпиона мира по версии WBC. Несмотря на сравнительно юный возраст, Райан обладает внушительной армией поклонников: в «Инстаграме» у него почти 7 млн подписчиков.

На своей странице Гарсия регулярно выкладывает видео с тренировок, где демонстрирует великолепные навыки. Больше всего американец любит похвалиться удивительной скоростью, с которой выбрасывает удары. Иногда он целит по груше или лапам, ещё чаще боксирует «с тенью».

Одно из видео стало по-настоящему вирусным: боец по прозвищу Вспышка выбросил 114 ударов всего за шесть секунд! Подписчиков Райана ролик привёл в восхищение, но не все коллеги по бойцовскому цеху его одобрили, пишет Чемпионат.

Самую «ядовитую» оценку выдал 34-летний ветеран Хорхе Линарес, бывший чемпион мира в лёгком весе по двум версиям. Линарес недавно должен был встретиться с Гарсией, но их бой сорвался.

«Конечно, люди любят Гарсию, им нравится, когда он «даёт драму». Не скажу, что он всегда пишет глупости, но его «эпичные» видео вызывают у меня смех. Я тоже способен повторить эти трюки со скоростными ударами, никаких проблем. Не могу представить, сколько времени Гарсия тратит на каждое такое видео. Райан преподносит всё так, словно наносит реальные удары. Но это глупо, в бою от них не будет толку».

Возможно, в Линаресе говорит банальная обида из-за сорвавшейся встречи. Гарсия же делает всё правильно: грамотно раскручивает себя, в том числе и подобными видео. Действительно, в реальном поединке нанести 114 ударов за шесть секунд не удастся, но это Райану и не нужно. Вспышка просто демонстрирует скорость работы рук, чтобы подписчики в соцсетях удивлённо ахнули. Удары у него действительно быстрые, а кулаки — тяжёлые, о чём могут рассказать 17 нокаутированных Гарсией бойцов. Если Линарес всё-таки сойдётся с Гарсией в бою, он сможет прочувствовать его умения на себе. За Гарсией нужно следить – в мире можно по пальцам пересчитать боксёров, равных ему по таланту.







Источник: knews.kg
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 20:39
Если бы все эти удары попадали в цель.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • NASA
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 20:35
Да нее, я насчитал 113 ударов...или 115
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика