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Будут ли продлевать выплату 42500 тенге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:28
Будут ли продлевать выплату 42500 тенге
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Вице-министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал, продолжат ли казахстанцам выплачивать 42 500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Есть сферы, которые не работают с середины марта. Скажите, 42 500 тенге будут выплачены тем же сотрудникам кинотеатров, баров, караоке, бассейнов?" - спросила вице-министра журналист на онлайн-брифинге СЦК.

"На сегодняшний день на период ЧП оно было выплачено, в карантинный период тоже, в июле и за две недели августа. На сегодняшний день, насколько мне известно, по остальным сейчас идет смягчение режима карантина. Какая-то часть предпринимателей уже в облегченном варианте начнет работать", - ответил Серик Шапкенов.

"Поэтому на сегодняшний день, насколько мне известно, НПП совместно с МНЭ будет рассматривать поддержку тех предприятий, по которым сейчас возникает трудная ситуация. Поэтому на сегодня такого, что (выплату. - Прим.) 42 500 продолжить, такого нет", - добавил он.

"Карантин смягчают, но есть предприятия, которые не работают, потому что на них смягчение карантина не распространяется. То есть вы хотите сказать, что государство запрещает им работать и 42 500 тенге им не видать, правильно?" - переспросила журналист.

"По тем, где сейчас карантин снимается, но в зависимости, даже если у них облегченный вариант работы, они будут работать. Но тем, кто приостанавливается, на сегодня нацпалата предпринимателей рассматривает меры поддержки совместно с Министерством национальной экономики, меры господдержки", - сказал вице-министр труда.


Источник: tengrinews.kz
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